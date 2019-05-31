GRETA Kıbrıs raporu

GRETA olarak bilinen insan ticaretine karşı Avrupa Konseyi Uzmanlar Grubunun 2018’le ilgili 8. Raporunda Kıbrıs’ta insan ticareti mağdurlarının korunması için var olan iyi uygulamalar ama aynı zamanda prosedürlerdeki zayıflıklara yer verildi.

Rapora göre, “Kıbrıs’ta cinsel sömürü mağdurları için bir devlet barınağı olmasına rağmen kurbanlar bu barınaklarda kalmamayı seçiyorlar çünkü kendilerini hapiste hissediyorlar ve zamanlarını doldurmak için faaliyet programları bulunmuyor”.

“Mağdurlar barınakta kaldıkları sürece haftada 17 avro alıyorlar ama çoğu en erken zamanda çalışmaya başlamayı arzuluyor”.

GRETA, insan ticareti mağdurlarına erken yardım sunulmasının, kurbanları insan ticaretçilerine karşı mahkemede tanıklık yapabilmeleri için uzun zaman Kıbrıs’ta kalmaya teşvik için gerekli olduğunu kaydederek Kıbrıs yetkililerine insan ticareti mağdurlarına güvenli ve uygun koşulların sağlanmasının güvence altına alınması çağrısında bulundu.

Raporda, 2014 yılında uygulamaya konulan ve ikamet maliyetine ek olarak her ay ödenen 480 avro düzeyindeki Garantili Asgari Gelir yasasına da yer veriliyor.

Yeni sistem hükümleri uyarınca, kurbanların kendi çalışmalarından sağlanan gelir artık onlara Kamu Mali yardımının tam olarak sona ermesine yol açmayarak kazandıkları miktar onlara verilen yardımda dikkate alınıyor.

Yeni yasaların uygulanmaya başlanmasından sonra, yapılan çok sayıdaki başvuru nedeniyle verilen yardımlarda gecikmeler ortaya çıkıyor.

Sivil toplum örgütleri temsilcilerine göre yönetim süreçleri 5 ay kadar uzadığı için mağdurlar herhangi bir yardım alamıyorlar.

Raporda, Kıbrıs’ta bulunan ve geçici olarak ikamet izni ve kimlik kartı olan herhangi bir mağdurun ya da gayrı resmi mültecinin, tüm Kıbrıs vatandaşları gibi, Kamu Çalışma Hizmetleri aracılığıyla iş pazarına ulaşım hakkı olduğuna yer veriliyor.

2011 – 2014 döneminde, Çalışma Hizmetlerinde 75 insan ticareti mağduru kayıtlı bulunuyordu ve bunlardan 34 kişi işverenlere önerildi.

Buna rağmen, çok sayıda işveren insan ticareti mağdurlarının çalışma hakları olduğunu bilmiyor ya da mültecilerin istihdamı konusundaki çok karmaşık kanunlardan dolayı onları işe almak istemiyor.

Aynı anda raporda, kendisine iş teklif edilen insan ticareti mağdurunun bu işi reddetmesi durumunda yardım hakkını kaybetme tehlikesi önünde kalabildiğine de yer verilse de yetkililer bu iddiayı reddediyorlar.

GRETA raporunda ayrıca Sivil Toplum Örgütü “Stop Trafficking” ile işbirliği içinde, Frederick Üniversitesi tarafından verilen olumlu uygulamalar ve insan ticareti mağdurlarına eğitim almaları için verilen burslara da değiniyor.

GRETA’nin Kıbrıs’la ilgili nihai raporunun Mart 2020’de açıklanması bekleniyor.