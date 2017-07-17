Gözler Kıbrıs’ta… Final yerine yeni başlangıç

Kıbrıs görüşmelerinde Rum Kesimi’nin masadan kalkmasının ardından BM Güvenlik Konseyi’nin alacağı kararda Singapurlu raportörün finansmanla ilgili raporunun yanı sıra Kıbrıs Özel temsilcisi Espen Eide’nin sürecin geleceğine dair sunacağı rapor belirleyici olacak.

Crans-Montana’daki Kıbrıs görüşmelerinde Rum Kesimi’nin masadan kalkmasının ardından Akdeniz’de doğalgaz arama ve sondaj çalışmalarına taraflar hız verse de şimdi BM’nin arabulucu olarak izleyeceği tutum bekleniyor. İsviçre’ye “Bu bir final konferansıdır” diye giden Ankara, şimdi hem BM’nin iyi niyet misyonunun devam etmesini hem de BM’nin arabuluculuk girişimlerinin devam etmesini bekliyor.

Türkiye’nin önemli sayıda asker çekmeyi de içeren teklifle oturduğu masaya BM Antonio Guterres’in katılımının önemli olduğuna işaret eden üst düzey bir Türk yetkili, “Guterres’in oraya gelmesi çok önemliydi; Rumların tutumunu kendi gözleriyle gördüler. İlk defa masadan kalkan Türk tarafı değildi” derken, BM’nin iyi niyet misyonunun sonlanmayacağını savundu.

Konferansın bazı bölümlerine katılan bir Batılı diplomat da, “Türkiye bir garantör olarak kesinlikle bu defa olumlu bir tutum izledi” yorumunu yaptı.

BM’nin yıllardır sürdürdüğü arabuluculuk çabaları ve barışı koruma misyonuyle ilgili BM Güvenlik Konseyi’nin alacağı kararda Singapurlu raportörün finansmanla ilgili raporunun yanı sıra Kıbrıs Özel temsilcisi Espen Eide’nin sürecin geleceğine dair sunacağı rapor da belirleyici olacak. BM genel sekreterlerinin kariyerlerindeki başarısızlıkta önemli yer tutan görüşmelerde Ankara, özel raportörün Rum Kesimi’nin uzlaşmaz tutumuna vurguda bulunmasını beklerken, arabuluculuk çabalarının da süreceği inancında.

Cumhuriyet