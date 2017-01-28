Gorbaçov: Dünya savaşa gidiyor!

Sovyetler Birliği’nin son lideri Gorbaçov, yeni bir silah yarışının başladığına dikkat çekerek dünyayı uyardı: Dünya bir savaşa hazırlanıyor gibi görünüyor…

SSCB’nin son lideri Mihail Gorbaçov, dünyanın yeni bir savaşa hazırlanıyor gibi göründüğünü savundu. Gorbaçov, Time dergisi için kaleme aldığı makalede dünya çapında militarizme son verilmesi için BM Güvenlik Konseyi’ni harekete geçmeye çağırdı.

‘YENİ BİR SİLAH YARIŞI BAŞLADI’

85 yaşındaki Gorbaçov makalesine şu sözlerle başladı: “Dünya bugün sorunlardan başını alamıyor. Politika yapıcılar, kafası karışık ve kaybolmuş gibi görünüyor. Fakat bugün en acil sorun, siyasetin askerileşmesi ve yeni bir silah yarışının başlaması. Bu yıkıcı yarışı durdurup tersine çevirmek ilk önceliğimiz olmalı.”

“Mevcut durum çok tehlikeli” uyarısı yapan Gorbaçov, Avrupa’ya hep NATO’nun hem Rusya’nın yakın mesafede yığınak yaptığına dikkat çekti. Rus lider, “Devlet bütçeleri halkın temel toplumsal ihtiyaçlarını finanse etmekte zorlanıyor ve askeri harcamalar artıyor. Yıkıcı etkisi kitle imha silahlarıyla karşılaştırılabilecek beceride silahlar, bir kıtanın yarısını yok edebilecek güçte denizaltılar, stratejik istikrarın altını oyabilecek füze savunma sistemleri için çok kolay para bulunuyor” ifadelerini kullandı.

‘YORUMCULAR DA SAVAŞ DİLİ KULLANIYOR’

Gorbaçov’un, “Siyasetçiler ve askeri liderler giderek daha saldırgan söylemlere başvuruyor, savunma doktrinleri daha tehlikeli hale geliyor. Yorumcular ve televizyon kişilikleri bu kavgacı koroya katılıyor. Sanki dünya bir savaşa hazırlanıyor” ifadeleri dikkat çekti.

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