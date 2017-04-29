Gıda ihracatçıları AB ile ilişkilerin düzelmesinden yana!

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, Avrupa Birliği, Rusya ve diğer komşu ülkelerle Türkiye arasında gerilen siyasi ilişkilerin eski zeminine oturmasını, siyasi tansiyonun düşürülmesini ve gündemin ekonomi olmasını istediklerini bildirdi.

Yazılı bir açıklama yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, Avrupa Birliği ile son dönemde yaşananlara bakıldığında, Batı dünyasının adil olmayan yaklaşımlar, kararlar ve uygulamalar hayata geçirdiğini söyledi.

“AB standartları hayata geçirilmeli”

Seyyar, “Bu karar ve uygulamaları geçerli saymak, kabul etmek tabii ki mümkün değil. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin 13 yıl aradan sonra almış olduğu kararın siyasi olduğunu değerlendiriyoruz ve diplomatik yollarla yapılacak tüm girişimleri ihracatçılar olarak destekliyoruz. Aynı zamanda AB standartlarının ülkemiz koşullarına göre üyelik müzakerelerinden bağımsız olarak hayata geçirilmesini zaruri gereklilik olduğunu düşüyoruz. Bu konuda ihracatçılar olarak bizlere verilecek her türlü görevi yapmaya hazırız” dedi.

Gıda ihracatında öne çıkan pazarlar

Türk gıda sektörü 200 ülkeye ihracat yapma başarısı gösterse de, pazar payının ağırlığı nedeniyle AB, Rusya ve komşu ülkelerin Türk ihracatçıları için ayrı bir önem arz ettiğine dikkati çeken Seyyar, birlik olarak 2016 yılında kayıtlara giren toplam ihracatlarının yüzde 60’ının AB ülkelerine yapıldığını, AB vatandaşlarının sofralarını Ege’den giden tarım ürünlerinin doldurduğunu kaydetti.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki süreçte, ihracatçıların Türkiye’ye gelme konusunda çekincesi olan müşterilerini ziyaret ederek ticari ilişkilerin devamını sağladığını vurgulayan Rıza Seyyar, Türk ihracatçısının son 10 ayın mesaisinin büyük bölümünü yurtdışında geçirdiğini anlattı. Seyyar, şöyle devam etti:

“Tarımsal üretim ve ihracat önemli”

“Türk ihracatçıları olarak gösterdiğimiz gayrete uyumlu, ılımlı bir dış politika izlenmesi, biz ihracatçıların uluslararası piyasalarda elini daha da güçlendirecektir.

Tarım sektörü bir istihdam denizi olmanın yanında ekonominin çarklarının uyumlu çalışmasına katkıda bulunan sektörlerin başında gelmektedir. Tarlaya ekilen tohumun, çiçeğe duran ağacın meyvelerini zamanında ve katma değerli olarak uluslararası pazarlara ne kadar fazla ulaştırırsak, toplumsal refaha ve huzura o oranda katkı sağlamış oluruz. Çünkü Türkiye’nin petrolü, doğalgazı ve henüz nükleer enerjisi yok bütün bunları dövizle ithal ediyoruz. Bu dövizi yüzde 100’e yakın katma değerle ikame edebileceğimiz yegâne sektör tarım sektörüdür. Bu açıdan da tarımsal üretim ve ihracat ülkemiz için önemlidir. Siyasilerin kararlar alırken bu pencereden resmin bütününe bakmalarını bekliyoruz.”

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