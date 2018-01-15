Güney Kıbrıs’ta Eurogroup eski başkanının açıklamasına tepkiler sürüyor

Eurogroup eski başkanı Jeroen Dijsselbloem’in, Güney Kıbrıs’ta yaşanan ekonomik kiriz sebebiyle 2013 yılında bankalardaki mevduatların tıraşlanması olayının Rum hükümeti ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önerisiyle gerçekleştiğine ilişkin açıklaması, Güney Kıbrıs’ta gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor.

Fileleftheros gazetesi “Tıraşlama Konusunda Tartışmalar Yoğun – 2013’te Olanlar Hakkında Dijsselbloem’in Açıklaması Konusunda Karşılıklı Suçlamalar Devam Ediyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Dijsselbloem’in söz konusu açıklamasının ardından dün kendisine yöneltilen saldırıların ardından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kurmaylarının karşı saldırıya geçtiklerini yazdı.

Habere göre, Anastasiadis’in seçim ofisi basın sözcüsü Annita Dimitriu, dünkü açıklamasında, Anastasiadis’in iki bankanın kapanması yerine, çok sıkı pazarlık yaparak mevduatlarda özel bir sona ulaşılmasını sağladığı iddiasında bulundu.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu ise, dünkü açıklamasında, Dijsselbloem’in söz konusu ifadesinin, Anastasiadis’in mevduatların tıraşlanmasını reddettiğini ve bir buçuk, iki yılı geçmeyecek vergi alınmasını önerdiğini kanıtladığını belirtti.

Neofitu, Rum Meclisi’ndeki “kabadayıların” bu öneriyi reddettiklerini, bunun ise mevduatların tıraşlanmasını doğurduğunu öne sürdü.

Gazete, başkanlık seçimleri adaylarından Nikolas Papadopulos, Stavros Malas ve Yorgos Lillikas’ın konuya ilişkin dün yaptıkları açıklamalarla Anastasiadis’e saldırdıklarını ve mevduatların tıraşlanması konusunda halka doğruyu söylemesi çağrısı yaptıklarını da aktardı.

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