Gerginliklerin gölgesinde AB-Türkiye buluşması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve AB Bakanı Çelik bugün Brüksel’de AB yetkilileri ile bir araya gelecek. Türkiye-Almanya ilişkilerinde gerginliğin zirveye tırmandığı dönemde bir araya gelen tarafların gündemi yoğun olacak.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile bugün bir araya gelecek. Bu “üst düzey diyalog” toplantısında AB yetkililerinin Ankara’nın gazeteciler ve muhalifler konusundaki yaklaşımı ve hukuk devleti konusunu gündeme getirmesi bekleniyor.

Türk tarafının gündeminde ise üyelik müzakerelerinin durumu, enerji, ekonomi ve ticaret alanlarında işbirliği konularının bulunduğu bildiriliyor. İki tarafın teröre karşı ortak mücadele ve göç konularında da konuşması bekleniyor.

Ziyaret, aralarında Alman vatandaşı Peter Steudtner’in de bulunduğu insan hakları aktivistlerinin Türkiye’de tutuklanmasının ardından Almanya Türkiye ilişkilerinin tekrar krize girdiği bir döneme denk geliyor. Konu AB çevrelerinde de rahatsızlık yarattı.

Hahn Ankara’yı uyardı

AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Hahn, ziyaretten önce yaptığı açıklamada Türkiye’yi AB konusunda net bir çizgi belirlemeye çağırdı. “Türkiye’nin ilkesel bir karar vermesi gerekiyor” diyen Hahn Türkiye’nin AB ile ilişkilerini eliştirmeyi isteyip istemediğini netleştirmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin AB ile ilişkilerini geliştirmek istiyorsa bunu icraatları ile ortaya koyması gerektiğini belirten Hahn, “iyi niyet temennileri yeterli değil” uyarısında bulundu.

AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Hahn dün ziyaret öncesi yaptığı açıklamalardada Türk hükümetiyle yaşanan anlaşmazlığın ekonomik sonuçları olabileceği konusunda Ankara’ya uyarıda bulunmuştu. Mevcut durumun, Gümrük Birliği anlaşması müzakerelerini olumsuz etkilediği belirtildi.

Hahn Türkiye’de hükümetin muhaliflere ve gazetecilere yönelik yaklaşımının endişe verici olmaya devam ettiğini vurguladı ve ülkenin “Avrupa değerlerinden uzaklaştığı” kanaatinde olduğunu ifade etti.

AB üyelik müzakerelerinin sonlandırılması Ankara’ya net bir mesaj verecek olsa da Avusturya dışında diğer üye ülkelerin bunun zararının faydasından çok olduğunu değerlendirdiği bildirildi. AB tarafının Gümrük Birliği’nin genişletilmesi konusunun hukuk devletine bağlılık ile ilişkilendirilmesini değerlendirdiği bildirildi.

AB’nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Hahn dün yaptığı açıklamalarda Türkiye’ye üyelik süreciyle bağlantılı mali yardımların hemen kesilmesinin mümkün olmadığını belirtmişti. Hahn bunun ancak üyelik sürecinin sona ermesi halinde olabileceğini vurguladı.

Avrupa Birliği, 2014 ile 2020 yılları arasında Türkiye için öngörülen 4,5 milyar euroluk yardımın şimdiye kadar sadece 190 milyon euroluk kısmını ödedi.

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Türkiye ve AB’den Diyalog Buluşması

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bakanlar düzeyinde Siyasi Diyalog Toplantısı bugün Brüksel’de yapılıyor. Taraflar arasında ana konulardaki görüş ayrılıkları sürse de toplantı diyalog kanallarının açık tutulması açısından önemli.

Avrupa Birliği ile Türkiye, Üst Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı için bugün Brüksel’de masaya oturuyor. Toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 25 Mayıs’ta Brüksel’de yaptığı ikili görüşmede Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker tarafından sunulan takvim çerçevesinde yapılsa da özellikle Almanya ile Türkiye arasında yaşanan gerginliğin ciddi boyutta olduğu bir dönemde yapılması açısından da önemli.

Avrupa Birliği kanadının Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Avrupa Birliği Komisyonu’nun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn tarafından, Türkiye’nin ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik tarafından temsil edileceği toplantıda somut bir ilerleme sağlanma olasılığı oldukça düşük. Bunun en önemli nedeni ise taraflar arasında ana konulara ilişkin yaklaşım farkının belirgin düzeyde olması.

Bununla birlikte her iki taraf da mevcut gelişmelere ilişkin son görüş ve beklentilerini paylaşma, diyalog kanallarını açık tutma ve ilişkileri rayında tutma açısından toplantıyı önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor.

Toplantının gündemi oldukça yoğun. Ele alınacak başlıkların tamamına yakını da uzun süredir gündemde olan ancak son dönemde somut ilerlemeden bahsetmenin zor olduğu unsurlar içeriyor.

İlişkilere ivme kazandırmanın olmazsa olmazı üyelik müzakerelerinde ilerleme sağlamaktan geçiyor. Bu noktadan hareketle Türkiye, hedefinin Avrupa Birliği üyeliği olduğunu ve alternatiflere kapıyı kapalı tuttuğunu bir kez daha yineleyerek Brüksel’den başlıklar konusunda adım beklentisi içinde olduğunu net şekilde dile getirecek. Avrupa Birliği’nin ise bu beklentiye şu aşamada olumlu yanıt verme ihtimali sıfıra yakın. Avrupa Birliği, Türkiye’de yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle başlık açılmasının mümkün olmadığı görüşünde.

Türkiye’de hukukun üstünlüğü, demokrasi ile temel hak ve özgürlükler alanında yaşananlar Avrupa Birliği’nin toplantıda üzerinde özellikle duracağı konular arasında yer alacak. Avrupa Birliği şu ana kadar dile getirdiği eleştiri ve endişeleri bu kez toplu olarak masaya taşıyacak. Türkiye’nin bu konuda mevcut pozisyonunu koruyup OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun faaliyete geçip şikayetleri kabul etmeye başlamasını ön plana çıkarması öngörülüyor.

Aylardır yaşanan tıkanıklık ve Türkiye’nin yerine getirmesi gereken kriterler konusunda Avrupa Birliği’nin beklentilerini karşılayacak bir adım atmaması nedeniyle vize muafiyeti, tarafların mevcut pozisyonlarını tekrarlayacağı başlıklar arasında yer alacak.

İki taraf açısından da önemli olan Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin olarak da giderek yoğunlaşan tıkanıklık sinyalleri geliyor. Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa Birliği Komisyonu’na müzakere yetkisini henüz vermedi. Çok kısa vadede de bu konuda Ankara’yı tatmin edecek bir gelişme yaşanma ihtimali oldukça düşük.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki 18 Mart mutabakatı, dış politika alanında yoğun işbirliği, terörle mücadele, enerji tarafların ele alacağı diğer başlıklar arasında yer alacak.

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