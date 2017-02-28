Gazprom AB’ye gaz satış fiyatlarını yükseltiyor

Rus doğalgaz devi Gazprom, öncelikli pazar olduğunu belirttiği Avrupa ülkelerine gönderilecek doğalgazın bin metreküp fiyatının artacağını açıkladı.

Rus doğalgaz devi Gazprom’un yönetim kurulu başkan yardımcısı Aleksandr Medvedev, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine bu yıl gönderilecek doğalgazın bin metreküp fiyatının 180-190 dolara yükselebileceğini açıkladı.

GAZPROM: ÖNCELİKLİ PAZARIMIZ HER ZAMAN AVRUPA

Gazprom’un Singapur’da düzenlenen Yatırımcı Günü’nde konuşan Medvedev, Avrupa Birliği’nin geçtiğimiz yıl bin metreküp gaz karşılığında ödediği ortalama fiyatın 167 dolar olduğunu kaydetti. Rus yönetici, Avrupa’nın, Gazprom için her zaman öncelikli pazar olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurguladı.

Rus enerji devinin Avrupa’daki pazar payının 2015’te yüzde 31 olduğunu söyleyen Medvedev, 2016’daysa bu payın yüzde 34’e yükseldiğinin ve Gazprom’un bu pozisyonunun önümüzdeki aylarda da değişmeyeceğinin altını çizdi.

Geçtiğimiz yıl Gazprom, uzak ülkelere sattığı gaz miktarını 179,3 milyar metreküp ile yüzde 12,5 yükselterek, daha önceki satış rekorunu kırmış oldu.

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