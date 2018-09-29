Garantörler geleceği konuşacak

Mete Tümerkan

Hidrokarbon kaynakları nedeni ile Doğu Akdeniz’de sular ısınırken, New York’ta Kıbrıs meselesi bir kez daha gündemi meşgul etmeye hazırlanıyor.

Garantörler yarın (25 Eylül Salı) gayrı resmi bir toplantıda bir araya gelecekler.

Bu buluşmaya Güney Kıbrıs Rum Yönetimi çok fazla anlam yükleme telaşında…

Sanki bu toplantı ile birlikte Crans Montana’da garantörlerin de katılımı ile başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs Konferansı yeniden başlıyor gibi bir hava yayılmaya çalışılıyor.

Kesinlikle müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlaması diye bir şey söz konusu değil.

Garantörler Kıbrıs meselesinde bundan sonra ne yapılabileceği konusunda bir fikir eksersizi yapacaklar.

Bugüne kadar neden müzakerelerde bir başarı sağlanamadığını tartışacaklar.

Başarı ile sonuçlanabilecek bir sürecin nasıl kurgulanması gerektiğini belki de görüşecekler.

Ama kesinlikle bu resmi bir toplantı olmayacak.

Uzun lafın kısası yarın yapılacak gayrı resmi toplantı garantörlerin Crans Montana’da bıraktıkları yerden devam edecekleri bir toplantı değil.

Garantörlerin gayrı resmi toplantısı sonrasında gözler liderlerin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ayrı ayrı yapacakları toplantıda olacak.

Bu toplantılarla ilgili çok büyük bir beklenti içine girilmesi doğru olmaz.

Crans Montana sonrasında yaşananlar New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in şapkasından tavşan çıkarmasına fırsat yaratacak şeyler değil.

Bir kere hiçbir şey Crans Montana’da kaldığı yerde değil.

Pozisyonlar da öyle…

Kıbrıs Konferansı’nın son gecesinde Rum Lider müzakere masasını havaya uçuran kişi olmuştu.

Bu nedenle de herşeyden önce Rum Liderin herkesi şaşırtacak ileri adımlar atması, müzakerelerin yeniden başlayabilmesinin gündeme gelmesi için bir ön koşul oldu.

Guterres çerçevesini reddeden, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Guterres çerçevesinin olduğu gibi bir stratejik anlaşma olarak imzalanması açılımını elinin tersi le iten Nikos Anastasiades hala sıfır asker, sıfır garanti ısrarını sürdürüyor.

Kıbrıs meselesini garantiler meselesine indirgeme telaşı içinde çırpınıp duruyor.

Durum böyle olunca da kimse New York’taki toplantılardan çok fazla bir şey beklememelidir.

Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitiliği konusunda en temel unsurlardan biri olarak öne çıkan dönüşümlü başkanlık ve karar alma mekanizmalarına etkin katılım meselesinde bugüne kadar adım atmayan Anastasiades’in görünen o ki niyeti çözüm değil.

Belli bir takvim çerçevesinde sonuç alıcı görüşmelerden yana da değil.

Anastasiades’in bu aşamada tek hedefi bir şekilde müzakere edermiş gibi görüneceği bir ortamı yaratmak.

Ortamı yumuşatıp, zaman kazanmak.

Ama kimse artık bu oyuna gelmez.

Kıbrıs meselesinde zaman yeni şeyler söyleme ve yaratıcı adımlar atma zamanı…

Garantörler zamana uygun bir anlayış içinde gayrı resmi ilk teması yarın yapıyorlar.

Artık kimse sonu başarısızlık olacağı kesin bir yola girme niyetinde değil.

Buna BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de dahil.

Kısacası kimse boş umutlara kapılmamalı ve herkes artık gerçekçi olmalı.

Kıbrıs sorununda bildik ezberlerle yeterince zaman kaybedildi.

Bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yeni bir yola girilmek zorunda…

Gelişmeler de hızla o yöne doğru gidiyor.

Bekleyip göreceğiz…

Haber Kıbrıs