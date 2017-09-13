Gabriel: Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakereleri sonlandırılmalı Reviewed by Momizat on . Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin sonlandırılması gerektiğini söyledi T-online'a konuşan Gabriel, "Sosyal Demokr Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin sonlandırılması gerektiğini söyledi T-online'a konuşan Gabriel, "Sosyal Demokr Rating: 0
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Gabriel: Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakereleri sonlandırılmalı

Haber Tarihi:: 13 Eylül 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerinin sonlandırılması gerektiğini söyledi

T-online’a konuşan Gabriel, “Sosyal Demokrat Parti (SPD) başbakan adayı Martin Schulz’un görüşünü tamamen destekliyorum. Ayrıca, neredeyse tüm Alman vatandaşlarının Türkiye’nin mevcut haliyle hiçbir zaman AB’ye giremeyeceği düşüncesini savunduğunu düşünüyorum” dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB’nin Türkiye ile ilişkilerinin geleceğini ekim ayında masaya yatıracağını belirterek, buna üyelik müzakerelerinin askıya alınması veya sona erdirilmesine dair tartışmanın da dahil olduğunu söylemişti.

Cumhuriyet-Dw

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