Gabriel: Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakereleri sonlandırılmalı

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerinin sonlandırılması gerektiğini söyledi

T-online’a konuşan Gabriel, “Sosyal Demokrat Parti (SPD) başbakan adayı Martin Schulz’un görüşünü tamamen destekliyorum. Ayrıca, neredeyse tüm Alman vatandaşlarının Türkiye’nin mevcut haliyle hiçbir zaman AB’ye giremeyeceği düşüncesini savunduğunu düşünüyorum” dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB’nin Türkiye ile ilişkilerinin geleceğini ekim ayında masaya yatıracağını belirterek, buna üyelik müzakerelerinin askıya alınması veya sona erdirilmesine dair tartışmanın da dahil olduğunu söylemişti.

Cumhuriyet-Dw