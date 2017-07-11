G20 daha kötü de olabilirdi

G20 Zirvesi şiddet olaylarının ve çatışan çıkarların gölgesinde geçti. DW editörü Dagmar Engel yorumunda “Zirve daha kötü de bitebilirdi” diyor.

G20 Zirvesi daha kötü de sonuçlanabilirdi. Kastedilen kanlı arbedeler değil ki sokak olayları çok daha kötü bitebilirdi. Hamburg Almanya’nın daha önce hiç karşılaşmadığı şiddet, tahribat ve yağmalamalara sahne oldu.

19 devlet ve Avrupa Birliği’nin temsil edildiği G20 Zirvesi’nin sonuçları korkulduğu kadar kötü çıkmadı. Bütün tarafların onayıyla kapanış bildirisi hazırlaması beklenen bu zirveye katılanların birbirlerinden ne kadar farklı oldukları gözden kaçmıyordu. Gerçek demokratlar mükemmel otokratlarla ve insan hakları ihlalcileriyle buluştular. Kiminin vicdanı rahat, kiminin ise yolsuzluk suçlamalarıyla başı dertteydi. Bir de, açıktan açığa savurduğu “önce Amerika” sloganıyla gerginliği daha da arttıran bir Trump vardı.

Başarıldı

Bu şartlar altında çıkan sonuca bakınca zirveden memnun kalmamak mümkün değil. Şaşırtıcı bir şekilde liderlerin hepsi ekonomik himayeciliğe karşı çıktı. Ticarette kendine adil davranılmadığını düşünen hakkını Dünya Ticaret Teşkilatı’nda arayacak. Almanya Başbakanı Angela Merkel de çok taraflılık prensibinin vurgulanmasına önem vermekteydi. Ortak paydada buluşulması Merkel sayesinde mümkün oldu ve Almanya Başbakanı Fransa’dan Rusya’ya kadar bütün katılımcıların “takdirini” topladı.

İklim konusunda ise kapanış bildirisinden memnun olmak aşırı iyimserliği gerektirir. ABD’nin Paris İklim Koruma Anlaşması’ndan çekildiğine de yer verilen bildiride diğer 19’un anlaşmaya sadık kalacağı teyit edildi. Dediğimiz gibi, daha kötüsü de olabilirdi.

Başarılamadı

Ama bu kadarı yetmez. Kadınların ekonomik hayata katılımlarının teşvik edilmesi, Afrika ile yeni bir işbirliği anlaşması imzalanması, tedarik zincirleri için eylem planı ve dijital eğitim inisiyatifi gibi olumlu fikirler yetersiz kalıyor. G20 küreselleşmeye yeni bir suret kazandırmayı beceremedi. Bütün dünyada, küresel ticaretin herkesin değil, küçük bir azınlığın selametini gözettiğini söyleyen sayısız insan var. Başbakan Merkel, sivil toplum kuruluşlarının zirve sırasındaki çalışmalarının ve barışçı protesto gösterilerinin önemli katkı ve etkisi olduğunu söyledi. Ama bu etki somutlaşmış değil. G20 kendini yenileyemedi ve halka daha fazla yaklaşmayı beceremedi. Zirveden önce Merkel’in seçim yılında sembolik pozlarla uluslararası alanda başarılı bir aktör imajı çizmeye çalıştığı öne sürülmüştü.

Oysa Hamburg’un simgesi görüntüler oldukça farklı.