FSF-MED: Ercan havaalanı işletme riskleri sadece Kıbrıs sorununun çözümü ile göğüslenebilir

Akdeniz Uçuş Emniyeti Vakfı (FSF-MED) yaptığı açıklamada, Ercan hava alanı ve kontrol kulesinin (ACC), faaliyetinden dolayı Lefkoşa Uçuş Bilgi Bölgesi (FİR) alanında güvenlik konusunda yaşanan zorlukların sadece Kıbrıs sorunun çözümü ile göğüslenebileceğini vurguladı.

FSF-MED açıklamasında “Bu zorluklar, uluslararası yasaları ve özellikle de Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Sözleşmesi ( ICAO ) ve AB’nin ilgili yasaları görmezden gelen Ercan Hava alanı ve kontrol kulesi Türk tarafının bilinen pozisyon ve tutumundan kaynaklanıyor” ifadesine yer verdi.

Vakıf, Kıbrıs hükümetinin yanı sıra AB tarafından, havacılık güvenliği için tehlikelere işaret edildiğini vurguladı. FSF-MED göre, Lefkoşa yılda 380 bin uçuşa hizmet vermektedir.

FSF MED devamla “Gerçekte, tüm bu risklerin Kıbrıs sorununun çözümüyle ortadan kaybolacağı tahmin edilmektedir. O zaman, tüm uluslararası ve Avrupa yasları tam olarak uygulanacak ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında mevcut işbirliği protokolleri iptal edilmiş olacak”.

Vakıf ayrıca 2016 yılında uçak kazalarında kaydedilen azalmadan duyduğu memnuniyeti de ifade etti.