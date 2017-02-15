Frontex: AB’ye kaçak göç yüzde 72 azaldı

Avrupa Birliği’nin sınır koruma kurumu Frontex, birlik sınırlarına yasadışı giriş yapan göçmen sayısında büyük ölçüde Türkiye’yle yapılan anlaşma sayesinde yüzde 72 düşüş olduğunu açıkladı.

Kaçak göçmenler

Libya-İtalya hattının kullanıldığı Orta Akdeniz güzergahında geçen yıl 4600 kişinin öldüğü belirtildi.

Avrupa Birliği’nin sınır koruma kurumu Frontex, birlik sınırlarına yasadışı giriş yapan göçmen sayısında büyük ölçüde Türkiye’yle yapılan anlaşma sayesinde yüzde 72 düşüş olduğunu açıkladı.

2016’da AB topraklarına 500 bin kişinin kaçak girdiğini açıklayan kuruluş, asıl azalmanın Türkiye-Yunanistan hattının kullanıldığı Doğu Akdeniz rotasında gerçekleştiğini belirtti.

Bu sayı, 1,8 milyon kaçak girişle göçmen krizinin zirve yaptığı bir önceki yıla göre büyük bir azalma anlamına geliyor.

Orta Akdeniz rotasında ölümler

Frontex azalmada en büyük rolün AB’nin Türkiye’yle yaptığı göçmen anlaşmasının oynadığını, Batı Balkanlar’daki daha sıkı kontrollerin de etkili olduğunu söyledi.

Ancak Frontex, göç güzergâhının Libya-İtalya rotasının kullanıldığı Orta Akdeniz’e kaymasıyla zorlukların devam ettiğini vurguladı. Geçen yıl bu güzergâhtan Avrupa’ya geçmeye çalışan 4.600 kişi hayatını kaybetti.

Frontex ayrıca başta Nijerya olmak üzere Batı Afrika’dan yönelen göçte artış olduğunu belirtti.

Dw