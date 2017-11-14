Freedom House İnternette özgürlük 2017 raporu:Türkiye, internet özgürlüğünün en hızlı azaldığı ülkelerden (english)

ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House, yayımladığı “İnternette özgürlük: 2017” raporunda Türkiye’nin, özgürlüklerin en çok kısıtlandığı ülkeler arasında yer aldığını bildirdi.

Araştırma kapsamında 65 ülkede internet üzerindeki yasakların ve sınırlamaların incelendiğini belirten Freedom House raporu, “32 ülkede internet özgürlüğü geçen yıla göre kötüye gitti. Ukrayna, Mısır ve Türkiye en büyük gerilemenin yaşandığı ülkeler oldu” dedi.

Raporda 15 Temmuz darbe girişiminin ardından düzenlenen ByLock operasyonlarına dikkat çekilerek, “Binlerce akıllı telefon kullanıcısı sadece kriptolu mesajlaşma uygulaması ByLock’u indirdikleri için gözaltına alındı. Uygulama Apple ve Google store’da kamuya açıktı ve isteyenin indirmesi mümkündü” ifadelerine yer verildi.

Raporun “bilgi kirliliği” ve “yalan haber” bölümünde de Türkiye’ye yer veriliyor.

http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-41979999

https://freedomhouse.org/sites/default/files/FOTN_2017_Final.pdf