Fransız Solunda Ön Seçim Yarışı Başladı

Fransa’da sağ parti Cumhuriyetçilerin (LR) ön seçimlerle eski Başbakan François Fillon’u cumhurbaşkanı adayı olarak seçmesinin ardından sıra Fransız solunun adayına geldi.

Solda liderlik yarışına hazırlanan 7 aday ilk kez dün akşam televizyonda kamuoyu önünde tartıştı.

Eski Başbakan Manuel Valls, eski bakanlar Arnaud Montebourg, Benoit Hamon ve Vincent Peillon ile Radikal Sol Parti lideri Sylvia Pinel, Yeşillerden François de Rugy ile Jean-Luc Bennahmias, 2 saat boyunca ekran karşısında seçmeni ikna etmeye çalıştı. Ekonomi ve sosyal politikalar ilk tartışmanın ağırlıklı konuları oldu.

Ülkenin en çok izlenen kanalı TF1’da yayınlanan tartışma programının ardından yapılan anket, yarışın 3 favori adayı Valls, Montebourg ve Hamon arasında geçtiğini teyit etti.

Elab şirketi tarafından yapılan ankette genel seçmen kitlesinde, Arnaud Montebourg yüzde 29 ile seçmeni en çok ikna eden aday oldu. Montebourg’u yüzde 26 ile Manuel Valls, yüzde 20 ile Benoit Hamon izledi.

Sol seçmen arasında yapılan ankette ise Manuel Valls yüzde 28 ile birinci, Benoit Hamon yüzde 27 ile ikinci, genel seçmenin favorisi Montebourg ise yüzde 23 ile üçüncü geldi.

Tartışma programında her biri Hollande’ın bakanlığını yapan adaylara hükumetin performansı soruldu. Hollande ve Valls’e isyan ederek istifa eden eski bakan adaylar, cumhurbaşkanlığına yeniden aday olmayacağını açıklayan Hollande iktidarını “küçük ilerlemeler olsa da yetersiz” bulduklarını dile getirdiler. Valls ise, “Terör saldırılarının gölgesinde yönettiğimiz unutulmamalı” diyerek hükumeti savunan tek isim oldu.

Görüş ayrılıklarına rağmen sakin geçen tartışmada, en sert fikir ayrılığı Benoit Hamon’un “Herkese 700-800 Euro civarında maaş ödenmesi (evrensel ücret)” önerisi üzerinde yaşandı. Diğer adaylar bunun “300 ila 400 milyar Euroluk bütçe anlamına geleceğini” belirterek uygulamanın imkansız olduğunu savundular. Herkese maaş önerisi geçtiğimiz yaz İsviçre’de referandumla reddedilmişti.

Soldaki ön seçimler boyunca önümüzdeki Pazar ve Perşembe günü iki büyük televizyon tartışması daha yapılacak. Ardından 22 ve 29 Ocak tarihlerinde iki turlu olarak seçmen sandığa gidecek. İlk turda yarışı önde bitren iki aday, bu iki tur arasında, bir kez daha kameralar önünde tartışacak.

Voa