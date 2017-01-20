Fransız Solunda Benoit Hamon Sürprizi

Fransız solunun ön seçimleri için kampanya dönemi sona erdi. Kameralar önünde programlarını üç ayrı canlı yayında savunan 7 aday kampanya dönemini noktaladı. Tartışmalarda sürpriz bir şekilde Sosyalist Parti’nin genç isimlerinden Benoit Hamon ismi öne çıktı. Anketlerde üçüncü sırada görünen Hamon, hem Fransa genelinde, hem de sol seçmen arasında diğer 6 adayı geride bıraktı.

Ülkenin en büyük kamu televizyonu France 2’de son kez kameraların önünde kozlarını paylaşan 7 aday arasından eski Başbakan Manuel Valls ile eski bakanlar Arnaud Montebourg ve Benoit Hamon’un isimleri öne çıktı.

Fransız sağında François Fillon’un sağın tüm büyük isimlerini eleyerek ön seçileri sürpriz bir şekilde kazandığı gibi, Fransız solunda da anketlerin gerilerde gösterdiği genç politikacı Benoit Hamon büyük sürpriz yaptı.

Hamon yüzde 34 ile önde

Dün gece yapılan son tartışmanın ardından, Elab’ın BFM TV için yaptığı ankette genel seçmen bazında en radikal sol önerileri getiren Benoit Hamon yüzde 29 ile birinci, korumacı devlet ve ekonomiyi savunan Arnaud Montebourg yüzde 28 ile ikinci, otorite, güvenlik ve laiklik politikalarını öne çıkaran eski Başbakan Manuel Valls ise üçüncü geldi.

Sol seçmen bazında ise Hamon yine yüzde 34 oyla birinci olurken, Valls yüzde 24 ile ikinci, Montebourg ise yüzde 23 ile üçüncü geldi.

Tartışmaların merkezine Hamon’un “herkese 700 Euro maaş” önerisi oturdu. Diğer adaylar bu önerinin devlete 400 milyar Euro’ya mal olacağını belirterek, uygulamasının imkansız olduğunu dile getirdiler.

Bir seçim kampanyası sırasında elini sıkmak bahanesiyle kendisine yaklaşan bir gençten tokat yiyen Manuel Valls’in ise anketlerde gerilediği dikkat çekti.

Pazar günü ilk tur oylaması yapılacak ön seçimlerde katılım oranı belirleyici olacak. Franız sağının ilk kez yaptığı ön seçimlere 4 milyonun üzerinde katılım oldu. Cumhurbaşkanlığı yarışında güç kaybeden Sosyalistler’in ön seçimine katılım düşük olursa, bu durum parti dışından seçimlere girecek Emmanuel Macron ve Jean Luc Melanchon’un önünü açacak.

Lider yine Marine Le Pen

Öte yandan Fransa genelinde yapılan anketlerde, aşırı sağ parti Front National (FN)’in lideri Marine Le Pen’in ilk turu önde bitireceği belirlendi. Cevipof’un Le Monde gazetesi için düzenlediği ankette Marine Le Pen yüzde 25 ile birinci, Cumhuriyetçiler’in (LR) adayı François Fillon yüzde 24 ile ikinci, hükumete kapıyı çarparak tek başına hareket başlatan ve büyük ilgi toplayan 38 yaşındaki ekonomi eski bakanı Emmanuel Macron yüzde 19 ile üçüncü, PS’in adayı olacağı varsayılan Manuel Valls ise yüzde 10 ile dördüncü görünüyor. Montebourg ya da Hamon’un adaylığı ise yüzde 7’lerde kalıyor.

Ancak her durumda cumhurbaşkanlığı yarışından elenme riski ile karşı karşıya olan Sosyalist Parti adayının, diğer sol adaylar ile ittifaka gitmesinin ise kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.

Voa