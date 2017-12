Fransız gazeteci, yazar, tarihçi Sebastien de Courtois: ‘Türkiye’yi Anlamak İçin Önce Kalbinizle Sevmeniz Şart’

Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

Sebastien de Courtois, Fransız gazeteci, yazar, tarihçi ve bir Türkiye hayranı. Türkiye ile ilk tanışması 27 yaşında olmuş. İlk gördüğü an aşık olduğunu söyledi