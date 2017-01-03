Fransa’nın eski başbakanı Manuel Valls:Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesine karşıyım

Fransa’nın eski başbakanı ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için favori adaylardan biri olan Manuel Valls, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesine karşı olduğunu açıkladı.

Fransa’nın eski başbakanı olan ve istifa ettikten sonra sol kanadın yeni cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday anketlerinde ön sırada gelen Manuel Valls, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine katılmasına karşı olduğunu söyledi. “Türkiye büyük bir ülke, aynı zamanda dost ülke ancak Avrupa Birliği’ne girmemeli” diye konuşan Valls, aynı zamanda euro bölgesinin istikrar kurallarının “akıllıca bir şekilde uygulanmasını” istediğini ifade etti.

Valls geçtiğimiz ay cumhurbaşkanı adayı olmak için mücadele etmek adına başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Ajanslar