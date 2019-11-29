Fransa’dan Erdoğan’ın Sözlerine Tepki: ‘Bunlar Açıklama Değil Hakaret’
İngiltere’nin başkenti Londra’da yapılacak NATO Zirvesi
öncesi Fransa-Türkiye gerilimi tırmandı. Fransa Dışişleri Bakanlığı, Erdoğan’ın
Macron’a yönelik “Önce sen kendi beyin ölümünü kontrol ettir”
sözlerinin ardından Türkiye Büyükelçisi’nin bakanlığa çağırılacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron’un “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşmiştir” sözlerine gönderme
yaparak “Sen önce kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir” ifadelerini
kullanmıştı.
Erdoğan’ın bu sözlerine Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan bir
yetkili tepki gösterdi. AFP ve Reuters haber ajansına bilgi veren Fransız
yetkili Türkiye’nin Paris Büyükelçisi’nin Fransa Dışişleri Bakanlığı’na
çağrılacağını belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanlığı yetkilisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
sözleri için “Bunlar açıklama değil, hakaret. Erdoğan’dan sözlerine açıklık
getirmesini bekliyoruz” dedi.
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