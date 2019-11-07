Fransa’dan 20 Maddelik Yeni Göçmen Reformu. Fransa göç politikasını sertleştiriyor
Fransız hükümeti ülkeye göçmen girişini ve kabulünü
zorlaştıran, 20 maddelik yeni bir reform planı açıkladı. Planın getirdiği en
önemli yenilik, ekonomik nedenlerle ülkeye gelen göçmenlere kota uygulanmasını
düzeneyen madde oldu.
Başbakan Edouard Philippe bu çalışmayı göç ve göçmen
politikasında yeniden kontrolu ele geçirmek için hazırladıklarını açıkladı.
Ancak reforma, muhalefetin yanısıra iktidardan da tepkiler geldi. Adalet Bakanı
Nicole Belloubet, “Göçmen sorununun kota ile çözülemeyeceğini” dile
getirdi.
Başbakan Edouard Philippe, hükümetin uzun süredir
hazırlandığı Göç ve Göçmenlik ile ilgili kapsamlı reform planını açıkladı.
Parlamento’nun her iki kanadı Ulusal Meclis ve Senato’da 7 ve 9 Ekim
tarihlerinde yapılan tartışmaların ardından hükümet, yasaya son şeklini vererek
kamuoyuna açıkladı. Başbakan Philippe, “Göç politikasında kontrolu yeniden
ele almak için böyle bir yasa hazırladık. 20 yeni düzenleme ile göçmen
politikasında, toplumun beklentileri doğrultusunda kapsamlı bir reform
gerçekleştirmek istiyoruz” dedi. Philippe, göçmen kabul ve mülteci kabul
sürecinin hızlandırıldırılacağını, kabul edilmeyenlerinse sınırdışı edileceğini
belirterek, “Evet diyorsak bu tam bir ‘evet’ olacak. Ama hayır dendiğinde
de bu kesin bir ‘hayır’ olacak. Ve bu kişiler hızla sınır dışı edilecek.
Sanırım bu reformla, popülizme pirim vermeden, haklar ve ödevler arasında tam
bir dengeyi yakalayabildik” diye konuştu.
Göçmen kotası: Philippe tarafından açıklanan reforma göre,
hükümet, bugüne kadar pek çok iktidarın denediği ancak toplumsal muhalefet
nedeniyle geri adım attığı “kota” düzenlemesini getiriyor. Buna göre,
her sene parlamentoda bu konuda bir tartışma yapılarak, hangi meslekte yabancı
işçiye ihtiyaç olduğu ve göçmen sayısı belirlendikten sonra, hükümet tarafından
bir kota listesi açıklanacak. Bu düzenlemeyle özellikle oto tamirciliği,
inşaat, hizmet sektörü gibi Fransa’nın ihtiyacı olan alanlarda işçi
getirtilecek. Bu kota her sene ihtiyaca göre Meclis’teki tartışmadan sonra
güncellenecek.
Yabancılara sağlık yardımı: Göçmen ödemelerinde en büyük
kalemi oluşturan sağlık yardımına sınırlama getirilecek. Mevcut düzenlemedeki mülteci
ve oturum başvurularındaki 1 yıllık sağlık yardımı 6 aya indirilecek. Sağlık
yardımına sığınma başvurusu yapılan tarihten 3 ay sonra başlanacak. Bu alanda
yapılan usulsüzlük ve yolsuzlukları ortaya çıkarmak için denetimler
arttırılacak. (Hükümet için hazırlanan bir raporda, göçmen kimliği altında
‘sağlık turizmi’ yapıldığı belirlendi.)
Yabancı öğrenciler: Hükümet, ülkedeki yabancı öğrencilerin
sayısını önümüzdeki 5 yıl içinde iki katına çıkartarak 500 bin rakamına ulaşmak
istiyor. Fransa’nın kültürel ve bilimsel gelişimi için bu alandaki düzenlemeler
cazip hale getirilecek.
Göçmen kampları kapatılacak: Başbakan Edouard Philippe, yıl
sonuna kadar ülkedeki tüm yasa dışı göçmen kamplarının kapatılacağını açıkladı.
Özellikle Paris’in kuzeyinde, banliyölerinde ve kuzey Fransa’da kurulan, insani
koşulları son derece kötü kamplar polis tarafından boşaltılacak. Yalnızca
Paris’te çadır kamplarda ya da köprü altlarında yaşayan göçmen sayısı 3 bini
buluyor.
Yeni 3 göçmen tutukevi inşa edilecek: Göçmenlere tanınan
minimum ücret (RSA) ve sosyal yardım aynı anda alınamayacak. Lyon, Bordeaux ve
Olivet kentinde 3 yeni göçmen tutukevi kurulacak. Fransız vatandaşlığı
alamayanlar, ülkelerine gönderilmek için bu merkezlere
sevkedilecek.Mültecilerin barınması için 16 bin yeni geçici lojman inşaa
edilecek.
Vatandaşlık ve vize şartları ağırlaşacak: Başbakan Philippe,
yeni bir vize uygulamasına geçeceklerini, vize için konsolosluklarla bağlantılı
bir yönetim modeli oluşturulacağını, geri dönüşlerin de bu yolla kolaylaştırılacağını
belirtti. Ayrıca, vatandaşlık için Fransızca konuşma, Fransız değerlerini bilme
gibi mevcut koşulların daha yüksek seviyede aranacağını açıkladı.
“Aile birleşimi” ilkesinin korunacağı reform
planına göre, sınır kontrolleri, denetimler arttırılacak. Mülteci ve
vatandaşlık başvuru süreçleri kısaltılacak. Avrupa Birliği ortak mülteci
politikası geliştirilmesi için Brüksel ile gerekli temasa geçilecek. Güvenli
ülkeler listesinden gelenlerin durumu öncelikli ele alınarak, taleplerinin
kabul edilmemesi durumunda hızla ülkelerine geri gönderilecekler.
Hükümet’te çatlak
Hükümet’in hazırladığı 20 maddelik reform planı, muhaleffen
olduğu kadar hükümet içinden de eleştiri aldı. Adalet Bakanı Nicole Belloubet,
göçmen sorununun kota yöntemi ile çözüleceğine inanmadığını açıkladı.
Belloubet, “Bunu uygulamaya çalışan ülkelerde gördüğüm, bu sistem işe
yaramıyor ” dedi.
Ancak Bakan Belloubet’ye, resmi bir gezi için Çin’de bulunan
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan sert yanıt geldi. Macron,
“Cumhurbaşkanı’nın görevi, bakanlarının ruhsal durumunu yorumlamak değil.
Ben bir çerçeve belirledim, hükümet uyguluyor” dedi. Başbakan Edouard
Philippe de, reform planına tüm bakanların “gönüllü destek” verdiğini
söyledi.
Yasayı eleştiren sol muhalefet partileri, kota sistemini eleştirerek,
hükümeti, 2022 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanmak ve aşırı sağ
politikaları uygulayarak Ulusal Bütünleşme partisinden oy çalmaya çalışmakla
suçladı.
Sağ partler ise, yabancı işçi getirilmesi yerine, Fransa’da
9 milyonu bulan işsiz sayısına dikkat çekerek, “öncelikle, işsizlerin
formasyondan geçirilerek, ihtiyaç duyulan alanlarda Fransızların istihdam
edilmeleri gerektiğini” savundu.
Fransızlar kota istiyor
Hükümetin açıklamasının ardından Elabe Araştırma şirketinin
BFM TV için yaptığı bir anket, Fransızların çoğunlukla kota sistemini
desteklediğini gösterdi. Ankete katılanların yüzde 64’ü meslek kotası fikrini
onayladıklarını dile getirdi. Ankete katılanların yüzde 71’i sağlık
yardımlarının sınırlandırılması uygulamasını desteklediğini, yüzde 59’u ise
Fransız vatandaşı olmayan göçmenlere sağlık yardımı yapılmasına karşı olduğunu
açıkladı.
Voa
Fransa göç politikasını sertleştiriyor
Fransa Başbakanı Philippe ülkesinin göç politikalarını
şekillendirecek 20 maddelik yeni paketi kamuoyuyla paylaştı. Philippe
düzenlemeyle göç politikaları üzerindeki kontrolü yeniden sağlamayı
hedeflediklerini belirtti.
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