Fransa’dan 20 Maddelik Yeni Göçmen Reformu. Fransa göç politikasını sertleştiriyor

Fransız hükümeti ülkeye göçmen girişini ve kabulünü

zorlaştıran, 20 maddelik yeni bir reform planı açıkladı. Planın getirdiği en

önemli yenilik, ekonomik nedenlerle ülkeye gelen göçmenlere kota uygulanmasını

düzeneyen madde oldu.

Başbakan Edouard Philippe bu çalışmayı göç ve göçmen

politikasında yeniden kontrolu ele geçirmek için hazırladıklarını açıkladı.

Ancak reforma, muhalefetin yanısıra iktidardan da tepkiler geldi. Adalet Bakanı

Nicole Belloubet, “Göçmen sorununun kota ile çözülemeyeceğini” dile

getirdi.

Başbakan Edouard Philippe, hükümetin uzun süredir

hazırlandığı Göç ve Göçmenlik ile ilgili kapsamlı reform planını açıkladı.

Parlamento’nun her iki kanadı Ulusal Meclis ve Senato’da 7 ve 9 Ekim

tarihlerinde yapılan tartışmaların ardından hükümet, yasaya son şeklini vererek

kamuoyuna açıkladı. Başbakan Philippe, “Göç politikasında kontrolu yeniden

ele almak için böyle bir yasa hazırladık. 20 yeni düzenleme ile göçmen

politikasında, toplumun beklentileri doğrultusunda kapsamlı bir reform

gerçekleştirmek istiyoruz” dedi. Philippe, göçmen kabul ve mülteci kabul

sürecinin hızlandırıldırılacağını, kabul edilmeyenlerinse sınırdışı edileceğini

belirterek, “Evet diyorsak bu tam bir ‘evet’ olacak. Ama hayır dendiğinde

de bu kesin bir ‘hayır’ olacak. Ve bu kişiler hızla sınır dışı edilecek.

Sanırım bu reformla, popülizme pirim vermeden, haklar ve ödevler arasında tam

bir dengeyi yakalayabildik” diye konuştu.

Göçmen kotası: Philippe tarafından açıklanan reforma göre,

hükümet, bugüne kadar pek çok iktidarın denediği ancak toplumsal muhalefet

nedeniyle geri adım attığı “kota” düzenlemesini getiriyor. Buna göre,

her sene parlamentoda bu konuda bir tartışma yapılarak, hangi meslekte yabancı

işçiye ihtiyaç olduğu ve göçmen sayısı belirlendikten sonra, hükümet tarafından

bir kota listesi açıklanacak. Bu düzenlemeyle özellikle oto tamirciliği,

inşaat, hizmet sektörü gibi Fransa’nın ihtiyacı olan alanlarda işçi

getirtilecek. Bu kota her sene ihtiyaca göre Meclis’teki tartışmadan sonra

güncellenecek.

Yabancılara sağlık yardımı: Göçmen ödemelerinde en büyük

kalemi oluşturan sağlık yardımına sınırlama getirilecek. Mevcut düzenlemedeki mülteci

ve oturum başvurularındaki 1 yıllık sağlık yardımı 6 aya indirilecek. Sağlık

yardımına sığınma başvurusu yapılan tarihten 3 ay sonra başlanacak. Bu alanda

yapılan usulsüzlük ve yolsuzlukları ortaya çıkarmak için denetimler

arttırılacak. (Hükümet için hazırlanan bir raporda, göçmen kimliği altında

‘sağlık turizmi’ yapıldığı belirlendi.)

Yabancı öğrenciler: Hükümet, ülkedeki yabancı öğrencilerin

sayısını önümüzdeki 5 yıl içinde iki katına çıkartarak 500 bin rakamına ulaşmak

istiyor. Fransa’nın kültürel ve bilimsel gelişimi için bu alandaki düzenlemeler

cazip hale getirilecek.

Göçmen kampları kapatılacak: Başbakan Edouard Philippe, yıl

sonuna kadar ülkedeki tüm yasa dışı göçmen kamplarının kapatılacağını açıkladı.

Özellikle Paris’in kuzeyinde, banliyölerinde ve kuzey Fransa’da kurulan, insani

koşulları son derece kötü kamplar polis tarafından boşaltılacak. Yalnızca

Paris’te çadır kamplarda ya da köprü altlarında yaşayan göçmen sayısı 3 bini

buluyor.

Yeni 3 göçmen tutukevi inşa edilecek: Göçmenlere tanınan

minimum ücret (RSA) ve sosyal yardım aynı anda alınamayacak. Lyon, Bordeaux ve

Olivet kentinde 3 yeni göçmen tutukevi kurulacak. Fransız vatandaşlığı

alamayanlar, ülkelerine gönderilmek için bu merkezlere

sevkedilecek.Mültecilerin barınması için 16 bin yeni geçici lojman inşaa

edilecek.

Vatandaşlık ve vize şartları ağırlaşacak: Başbakan Philippe,

yeni bir vize uygulamasına geçeceklerini, vize için konsolosluklarla bağlantılı

bir yönetim modeli oluşturulacağını, geri dönüşlerin de bu yolla kolaylaştırılacağını

belirtti. Ayrıca, vatandaşlık için Fransızca konuşma, Fransız değerlerini bilme

gibi mevcut koşulların daha yüksek seviyede aranacağını açıkladı.

“Aile birleşimi” ilkesinin korunacağı reform

planına göre, sınır kontrolleri, denetimler arttırılacak. Mülteci ve

vatandaşlık başvuru süreçleri kısaltılacak. Avrupa Birliği ortak mülteci

politikası geliştirilmesi için Brüksel ile gerekli temasa geçilecek. Güvenli

ülkeler listesinden gelenlerin durumu öncelikli ele alınarak, taleplerinin

kabul edilmemesi durumunda hızla ülkelerine geri gönderilecekler.

Hükümet’te çatlak

Hükümet’in hazırladığı 20 maddelik reform planı, muhaleffen

olduğu kadar hükümet içinden de eleştiri aldı. Adalet Bakanı Nicole Belloubet,

göçmen sorununun kota yöntemi ile çözüleceğine inanmadığını açıkladı.

Belloubet, “Bunu uygulamaya çalışan ülkelerde gördüğüm, bu sistem işe

yaramıyor ” dedi.

Ancak Bakan Belloubet’ye, resmi bir gezi için Çin’de bulunan

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan sert yanıt geldi. Macron,

“Cumhurbaşkanı’nın görevi, bakanlarının ruhsal durumunu yorumlamak değil.

Ben bir çerçeve belirledim, hükümet uyguluyor” dedi. Başbakan Edouard

Philippe de, reform planına tüm bakanların “gönüllü destek” verdiğini

söyledi.

Yasayı eleştiren sol muhalefet partileri, kota sistemini eleştirerek,

hükümeti, 2022 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanmak ve aşırı sağ

politikaları uygulayarak Ulusal Bütünleşme partisinden oy çalmaya çalışmakla

suçladı.

Sağ partler ise, yabancı işçi getirilmesi yerine, Fransa’da

9 milyonu bulan işsiz sayısına dikkat çekerek, “öncelikle, işsizlerin

formasyondan geçirilerek, ihtiyaç duyulan alanlarda Fransızların istihdam

edilmeleri gerektiğini” savundu.

Fransızlar kota istiyor

Hükümetin açıklamasının ardından Elabe Araştırma şirketinin

BFM TV için yaptığı bir anket, Fransızların çoğunlukla kota sistemini

desteklediğini gösterdi. Ankete katılanların yüzde 64’ü meslek kotası fikrini

onayladıklarını dile getirdi. Ankete katılanların yüzde 71’i sağlık

yardımlarının sınırlandırılması uygulamasını desteklediğini, yüzde 59’u ise

Fransız vatandaşı olmayan göçmenlere sağlık yardımı yapılmasına karşı olduğunu

açıkladı.

Voa

Fransa göç politikasını sertleştiriyor

Fransa Başbakanı Philippe ülkesinin göç politikalarını

şekillendirecek 20 maddelik yeni paketi kamuoyuyla paylaştı. Philippe

düzenlemeyle göç politikaları üzerindeki kontrolü yeniden sağlamayı

hedeflediklerini belirtti.

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