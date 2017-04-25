Fransa’daki seçimler Avrupa basınında…Dünyaya açık Macron küreselleşme karşıtı Le Pen’e karşı

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turundan çıkan sonuç Avrupa basınında geniş yankı buldu.

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turundan çıkan sonuç, Avrupa basınında geniş yankı buldu. Paris’te çıkan sol eğilimli Libération gazetesi Fransa’da ilk turdan çıkan sonucu şöyle yorumladı:

“İkinci turda Emmanuel Macron’un sosyal liberalizmi ve Marine Le Pen’in milliyetçiliği karşı karşıya. Dışa açıklık ile izolasyon, Avrupa’nın birliği ile dışa kapalı bir Fransa karşı karşıya. Presipte ilk turun genç galibinin, tüm partilerdeki cumhuriyetçi güçlerin yardımıyla kötü kalpli üvey anneyi mağlup etmesi gerekir. Ancak Marine Le Pen’in Ulusal Cephe’si tarihinin en iyi sonucunu elde etti. Le Pen şimdi ‘halk’ ile ‘elitler’ arasında bir savaşa oynayabilir. Bu yeni siyasi kuliste her şey mümkün. Bir başka deyişle dikkatli olmak gerek.”

Almanya’nın önemli ulusal gazetelerinden Süddeutsche Zeitung’un yorumunda ise Fransa’daki seçimlerin ardından Avrupa Birliği’nin geleceği irdeleniyor:

“İngilizler Avrupa Birliği’nden çekildikten sonra kıtanın kaderini Almanya ile belirleyecek ülke özellikle Fransa olacaktır. Ancak şu anki tablo, bu iki ülkenin ortak analiz ve eylem kabiliyetlerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini gösteriyor. Alman hükümetinin AB’nin Berlin’e odaklanmaya devam edeceğini düşünmesi aptalca olur. Ve Fransa’da seçimlerin ikinci turunu kim kazanırsa kazansın Cumhurbaşkanı Hollande’ın kendine eziyet eder biçimdeki izolasyonunu daha fazla devam ettiremez. Avrupa Birliği ülkeleri son yıllarda giderek daha ulusalcı ve rahatına düşkün bir hale geldi. Artık bunun merkezinde yakında kıtanın kaderini belirleyecek iki devlet bulunuyor.”

İngiliz Times gazetesinin Fransa’daki seçimlere yönelik yorumunda ise Macron’un reform vaatleri irdeleniyor:

“Emmanuel Macron’un büyük ölçüde bilinmeyen bir güç olduğunu, Avrupa taraftarı tutumu ve ekonomik elitlerin ona verdiği destekten anlamak mümkün. Macron Avrupa’da uzun süredir devam eden ekonomik durgunluğun nedenlerini açık bir biçimde göremezse gelecekte daha fazla sorunun birikmesine neden olabilir. Buna karşın Marine Le Pen ise Avrupa’nın sorunlarına yanıt vermeyen yabancı düşmanlığı ve ekonomik korumacılık politikalarının zehirli karışımı ile tüm tahminlere rağmen ikinci turda cumhurbaşkanlığına yaklaşabilir… Fransa’da haftada 35 saatlik çalışma süresi ve emeklilik yaşı yükseltilmeden ya da el üstünde tutulan birçok sosyal program hurdaya çevrilmeden gerçek bir refom mümkün olamaz. Yeni seçilecek cumhurbaşkanının kaçınılmaz grevler ve otoban blokaj eylemlerine karşı koymak için çelikten sinirlere ihtiyacı olacak. Muhtemelen solcuların tamamının ve François Fillon’un muhafazakar tabanının büyük bir kısmının oyunu alacak Macron, piyasa reformlarının çok önemli olduğunu, ancak onları uygulamaya geçirmenin ise çok zor olduğunu çabuk öğrenmek zorunda kalacaktır.”

İsviçre’nin Tagesanzeiger gazetesinde Fransız seçmenin bir çelişkisine dikkat çekiliyor:

“Gerçi ilk turun sonuçları Fransız seçmenin yerleşik politikalardan bıkkınlığını gözler önüne seriyor. Ama buna rağmen seçmen, sosyal devletten tırtıklanma reform vaatlerinin de yer aldığı liberal ekonomi politikalarını içeren siyasi programı ile devrimciden başka her şeye yakışan Macron gibi gerek kökeni gerekse özgeçmişi bakımından hakim sınıfın tipik bir temsilcisini adaylar arasında favori konuma getirdi… 39 yaşındaki aday ne mevcut olanda radikal bir kırılmayı ne de mantıksız bir sıçramayı temsil ediyor. Bu hali ile sermayesi bolca belirsiz vaatlerden, sol ve sağ arasındaki karşıtlığı aşmaktan ve bozuk sistemi bir biçimde yenilemekten oluşuyor. Bu durum insanı heyecanlandırmasa da rakibi Marine Le Pen’in muğlak politik ve ekonomik vizyonlarından bin kez daha iyi.”

Avusturya’nın başkenti Viyana’da çıkan Die Presse gazetesi ise Macron’un seçmeni hayal kırıklığına uğratması halindeki bir senaryoya dikkat çekiyor:

“Fransızlar ilk turda kalpleri ile ikinci turda da mantığı ile seçerler, denir. Beşinci Cumhuriyet’te sistemden duyulan mutsuzluk hiç bu kadar aşikar olmamıştı. Şimdi neredeyse tüm siyasi partiler Macron’a destek verecek. Tıpkı 2002 yılında Jean-Marie Le Pen’e karşı Jacques Chirac’ı destekledikleri gibi. Peki ya 39 yaşındaki Macron da seçmenlerini Chirac, Sarkozy ve Hollande gibi hayal kırıklığına uğratırsa ne olacak? İşte o zaman Marine Le Pen gerçekten de bir anda kendini Élysée Sarayı’nın önünde bulacak.”

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FR: Dünyaya açık Macron küreselleşme karşıtı Le Pen’e karşı

Fransa’da liberal politikacı Emmanuel Macron ile Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen’in cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu kazanmalarına yönelik yorumlar basında geniş yer tutuyor.

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda liberal çizgideki eski Ekonomi Bakanı Emmanuel Macron oyların yüzde 23,9’unu alarak büyük başarı sağladı. Macron yüzde 21,4’te kalan aşırı sağcı aday Marine Le Pen ile birlikte ikinci tura kaldı. Şimdiki sosyalist Cumhurbaşkanı Hollande, ikinci turda Macron’nu destekleme çağrısında bulundu. Frankfurter Rundschau gazetesi, “Fransız seçmeninin talihi yaver gitti; ikinci turda radikal sağ ve sol adaylar arasında seçim yapmak zorunda kalmayacak” diyor ve yorumuna şu satırlarla devam ediyor:

“Fransız seçmen hoş bir alternatifle karşı karşıya: Bir yanda 39 yaşındaki genç, dünyaya açık, küreselleşmeyi bir şans olarak algılayan ve vatandaşları modern bir döneme götürme vaadinde bulunan Emmanuel Macron var. Diğer tarafta ise küreselleşmeye kafa tutan, Fransa’yı dış dünyadan izole etmeye çalışan, AB’den çıkmasını isteyen, ülkesini uluslararası rekabetten ve göçlerden korumak isteyen Marine Le Pen. Sorun, tüm bunları yaparsa bunların ülkesinin lehine olup olmayacağıdır. Macron henüz cumhurbaşkanı değil, sadece aday. Bu, İngiltere’nin AB’den ayrılması ve Trump’ın başkanlığa seçilmesi süreçlerinde görüldüğü üzere çok bir anlam taşımıyor. Aynı şey ikinci tur öncesinde Macron’a destek olacaklarını taahhüt eden muhafazakârlar, sosyalistler ve Yeşiller açısından da geçerli. 2005’te AB anayasasına ilişkin düzenlenen referandumda da büyük siyasi partiler Fransız seçmeni ‘Evet’ demeye çağırmıştı ama halk ‘Hayır’ demişti.”

Die Welt gazetesi ise yorumunda ilk turu kazanan Macron’u mercek altına alıyor:

“Seçim kampanyaları sırasında kendini bir isyancı politikacı olarak lanse etti. Ancak eğer selefleri gibi o da cumhurbaşkanlığına seçilip de ulusun en yüce babası rolüne bürünecek olursa kaybeder. Ya da talihsiz eski Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin banliyölerdeki sıkıntılar karşısında sorunları olduğu yerde bıraktığı gibi yaparsa, yani işe koyulmak yerine sözde kalırsa o zaman da kaybeder. Macron’un cumhurbaşkanlığı makamını bir nevî eski boyutuna kavuşturma faaliyetine girişmesi gerekir. Aynı zamanda şeffaf, yeni halkın anlayacağı politikaları uygulamaya koymalı. Bu devasa görevler kıskanılacak şeyler değil. Ancak herhalde onun da bildiği husus şu: Eğer bu görevlerin altından kalkamazsa ve büyük vaatlerde bulunup ancak küçük şeyler başarabilen cumhurbaşkanları kervanına katılacak olursa, o zaman eski siyasi sistemin gözden düşürülmesi sürecine bir katkı da o yapmış olacaktır. Böylece bugün olduğundan daha güçlü bir (aşırı sağcı) Ulusal Cephe’nin oluşmasına meydan vermiş olacaktır. Marine Le Pen’i durdurmak önemli. Ama tek başına bu hedef bir anlam taşımıyor.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung’un Holger Steltzner imzalı yorumu ise “Fransa reformcu bir politikacıyı mı seçti” başlığını taşıyor. Emmanuel Macron’un Fransa Cumhurbaşkanı seçilmesine neredeyse kesin gözüyle bakıldığını belirten gazete, Macron’un iç güvenlik ve ekonominin canlandırılması konusundaki sorunları çözmesi gerektiğini belirtiyor ve aşırı sağcı Marine Le Pen ve partisinin henüz siyaset sahnesinden silinmemiş olduğunu hatırlatıyor:

“İlginç olan şey, ilk turu kazanan Macron’un geçmişte başarısız Hollande hükümetinin üyesi olması ve o dönemde ekonomi bakanı sıfatıyla kötü ekonomik durumun sorumlusu olmasına rağmen bugün kendisine reformcu imajını verebilmiş olması. Ama onun reform programı yakından incelendiğinde bunun ürkek bir program olduğu görülüyor. Macron sanki birkaç vidayı çevirdiğinde Fransa’nın ekonomik açıdan iyileştirilmesini mümkün kılabilirmiş gibi bir tavır içinde. Zira Macron devlet giderlerinin hissedilir bir biçimde düşürülmesinden çekiniyor, keza vergiler ve ödemelere ilişkin yükü de azaltmaktan yana değil. Oysa ki çok sayıda Fransız çalışan ve işveren ödemelerin azaltılarak hareket serbestisine kavuşmak istiyor, onlar mevcut durumun idare edilmesinden yana değil. Mülteciler konusunda ise Macron, Angela Merkel’in uyguladığı ‘hoş geldin kültürünü” benimsiyor. Bu ise Fransa’da son derece istenmeyen bir politika. Aşırı milliyetçileri uzun vadede Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan uzak tutabilmesi için Macron’un Cumhurbaşkanı seçildiğinde iç güvenlik ve ekonomik canlanma konusunda bir şeyler yapabileceğini kanıtlaması gerekiyor.”

Reutlinger General-Anzeiger adlı gazete de yorumunda Macron’un siyasi geleceğine ilişkin öngörülerde bulunuyor:

“Fransa’da bu defaki risk faktörü Emmanuel Macron’un ta kendisi. François Hollande hükümetinde iki yıl süreyle yaptığı ekonomi bakanlığı görevi sırasında çok sayıda düşman kazanmıştı. İş piyasasında yaptığı deregülasyon, yani devletin karar alanını daraltan düzenlemeler Fransızların barikatlara çıkmasına yol açmıştı. Macron eğer karanlık milliyetçiliğe karşı bir şeyler yapmak niyetindeyse, o halde ayrıcalıklarını azaltmak istediği kitleleri de kazanması gerekmekte. Bunu başaramazsa belki seçimi kazanabilir ama ülkesini kazanamaz.”

Dw-Bbc