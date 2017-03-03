Fransa’da Fillon ve Le Pen’e Juppe Darbesi

Fransa’da hakkındaki yolsuzluk skandalı nedeniyle zor günler geçirse de istifa etmeyen merkez sağ Cumhuriyetçiler’in adayı François Fillon’un direnişi hala kırılmış değil.

Partinin ağır topları ve milletvekili Fillon’u desteklemekten vazgeçerek bir bir istifa ederken, Le Figaro’nun gerçekleştirdiği bir anket de siyaset sahnesinde çifte bomba etkisi yaptı.

Fillon’un çekilmesi durumunda “B Planı” olarak tartışılan sağın önemli ismi ve sağ ön seçimlerinde Fillon’dan sonra ikinci gelen eski Başbakan Alain Juppe, ankette tüm adayları sollayarak birinci geldi.

Odoxa-Dentsu Consulting firmasının Le Figaro için yaptığı ankette Juppe, hem liberal solun iddialı adayı Emmanuel Macron’u hem de tüm anketlerin ilk turun galibi olark gösterdiği aşırı sağ lider Marine Le Pen’i sollayarak birinci sıraya yerleşti

Ankete göre Juppe, yüzde 26.5 ile birinci, Marine Le Pen yüzde 25 ile ikinci, Emmanuel Macron ise yüzde 24 ile üçüncü geldi.

Juppe : Fillon çekilirse adaylığı düşünebilirim

Aynı ankette Fillon devam ederse, yüzde 19 oy desteğiyle ilk turda eleneceği, Macron’un yüzde 27 ile birinci, Marine Le Pen’in ise yüzde 25 ile ikinci olacağı tespit edildi.

Bugüne kadar “B Planı olmam” diyen Juppe’nin yakınlarına sağın içinde bulunduğu durumdan kurtulması için Fillon’un çekilmesi durumunda yeniden adaylığı düşünebileceğini söylemesi de kulisleri hareketlendirdi.

Soruşturma hakimlerinin kendisi ve sahte danışman kadrosundan 8 yıl boyunca 1 milyon Euro ödediği iddia edilen eşi Penelope Fillon’u 15 ve 18 Mart tarihlerinde ifade vermeye çağırmasının ardından direnmeye devam edeceğini açıklayan Fillon’un evini polislerin basarak araması, partide sabırları taşırdı.

Sarkozy kulislerde

Cumhuriyetçiler’in önemli isimlerinden Nicolas Sarkozy, Alain Juppe ve Bruno Le Maire’i destekleyen milletvekili ve belediye başkanları birbiri ardına istifa ederek Fillon’u geri çekilmeye zorluyor.

Bu arada Fillon’un durumunu konuşmak üzere Nicolas Sarkozy, Paris’teki çalışma bürosunda Senato Başkanı Gerard Larcher ve Cumhuriyetçiler Partisi’nin Genel Başkanı Bernard Accoyer ile bir araya geldi.

Eyfel’de protestoya çağırdı

Ancak bütün baskılara direnen Fillon, ön seçimlerde oy kullanan 4 milyon Fransız’ı Pazar günü Eyfel Kulesi’nin karşısındaki Trocadero Meydanı’nda toplanarak protesto gösterisi düzenlemeye çağırdı. Ancak Fillon’un partideki desteğini giderek kaybetmesi nedeniyle umduğu desteği bulamayacağı ve toplantının bir fiyaskoya dönüşeceği korkuları da kulislerde konuşuluyor.

Voa