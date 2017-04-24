Fransa’da Cumhurbaşkanlığı İçin Le Pen’e Karşı “Cumhuriyetçi Cephe” Çağrısı

Fransa’da haftalardır süren gerilim sona erdi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu için sandığa giden Fransız seçmeni, mevcut sistemde yer alan tüm adayları minder dışına iterek, yeni adaylara destek verdi, yeni bir sayfa açtı.

Seçimlerin ilk turunu “ne sağdayım ne de solda” diyen liberal aday Emmanuel Macron ile Front National’in (Ulusal Cephe) adayı aşırı sağ lider Marine Le Pen kazandı.

Fransa tarihinde ilk kez, sağda ve solda, iki büyük partinin adayının da elenmesi tam bir politik deprem yarattı.

Radikal sol aday Jean Luc Melenchon hariç tüm büyük adaylar seçmene, ikinci turda “cumhuriyetçi cephe” çağrısı yaparak, 7 Mayıs’ta yapılacak ikinci turda Le Pen’e karşı Macron’a oy vermelerini istediler.

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan ilk sonuçlara göre, daha iki yıl önce siyasette adı dahi bilinmeyen 39 yaşındaki genç politikacı Emmanuel Macron yarışı önde bitirdi.

Seçmenin yüzde 80’inin sandığa gittiği ilk turda, Macron yüzde 23.5, Le Pen yüzde 22.3, sağın ön seçimlerle belirlenen adayı François Fillon yüzde 19.8, radikal solun adayı Jean Luc Melenchon yüzde 19.1, iktidardaki Sosyalist Parti’nin ön seçimlerle belirlediği adayı Benoit Hamon ise ancak yüzde 6.2 oranında oy aldı.

Tahmini sonuçların açıklamasından hemen sonra, sağın adayı François Fillon ile solun adayı Benot Hamon, seçmeni “Le Pen’e karşı Macron’a oy vermeye” çağırdı. Fillon, “Front National, şiddet ve hoşgörüsüzlüğü ile tanınıyor. Aşırılık sadece mutsuzluk ve bölünme getirir” diyerek Macron’a destek verdi.

“Başkaldıran Fransa/ France İnsoumise” hareketinin kurucusu Melenchon ise, doğrudan Macron’u seçme çağrısı yapmadı. Kurduğu harekete destek veren 450 bin kişi arasında bir anket yapacağını ve bu anketten çıkacak sonuca uyacağını açıkladı.

Macron: “Bir yılda politikanın çehresini değiştirdik”

Eşi Brigitte Macron ile seçmenleri selamlayan Emmanuel Macron, sahneden 9 adayın isimlerini tek tek sayarak “Bu isimleri alkışlayın bunlar bize benziyor” derken, ikinci tura kalan rakibi Marine Le Pen’in ismini bu adaylar içinde saymadı. Macron, “Fransız halkı bugün yeni bir sayfa açmıştır. Ülkemiz tarihinin en zor dönemlerinden birisini geçerken, halkımız seçimini yaptı ve beni ilk turda birinci sıraya yerleştirme kararı aldı. Bir yılda Fransız politikasının çehresini değiştirdik. Milliyetçilere karşı yurtsever Cumhurbaşkanı olacağım. Bu akşamdan itibaren Fransızları birleştirmek için çalışacağım. Kavga bu andan itibaren başlıyor ve biz kazanacağız” diye konuştu.

Le Pen: “Bu tarihi bir sonuç”

Babası Jean Marie Le Pen’in 2002 yılında ilk kez ikinci tura kalarak yarattığı şokun ardından yeniden ikinci tura yükselme başarısı gösteren Marine Le Pen ise “Bu tarihi bir sonuçtur. Birinci etap tamamlandı. Sistem kampanyayı başka tartışma konularıyla boğmaya çalıştı. Nihayet ikinci tura kadar bu tartışmayı yapabileceğiz. Fransızlar, bu tarihi fırsatı mutlaka yakalayacak ve ‘tümüyle yoldan çıkma’ ve ‘büyük alternatif’ arasında seçim yapacaktır. Şimdi Fransız halkını özgürleştirmenin zamanıdır. Büyük alternatifi seçin” dedi.

Voa