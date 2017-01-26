Fransa’da cumhurbaşkanı adayı Fillon’a savcıdan kötü haber Fransa’da savcılk, Fillon’un eşi Penelope Fillon’un ‘kağıt üzerinde milletvekili danışmanlığı yaptığı’ iddiaları üzerine ön soruşturma başlattı.

Fransa’da Ulusal Mali Suçlar Savcılığı, cumhurbaşkanlığı seçiminde merkez sağ Cumhuriyetçi Partinin adayı François Fillon’un eşi Penelope Fillon’un ‘milletvekili danışmanı sıfatıyla maaş alması’ konusunda ön soruşturma başlattı.

Ulusal Mali Suçlar Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, Fransız Le Canard Enchaine dergisinin, Penelope Fillon’un eşi François Fillon’a ve başka bir milletvekiline kağıt üzerinde ‘danışmanlık’ yaparak haksız yere 8 yılda 500 bin avroya yakın maaş aldığını öne sürmesi üzerine konu hakkında ön soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ön soruşturmanın, ‘Kamu kaynaklarının kötüye kullanılması, kurumsal varlıkların suistimali ve suçun gizlenmesi’ iddialarıyla açıldığı belirtildi.

Fransa’da son kamuoyu yoklamalarına göre, nisan ve mayıs aylarında yapılacak iki turlu cumhurbaşkanı seçimlerini merkez sağın adayı François Fillon’un kazanması ihtimali yüksek görülüyor.

Ajanslar