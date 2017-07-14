Fransa ve Almanya Ortak Savaş Uçağı Üretecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa-Almanya hükümetleri ortak kabine toplantısı için Paris’te Elysee Sarayı’nda bir araya geldi. Avrupa Birliği Euro-zone ortak bütçesi konusunu görüşen iki lider, projenin 2017 yılı sonuna kadar somutluk kazanması üzerinde anlaştıklarını duyurdu. Merkel ve Macron, AB için Paris ve Berlin’in ortak savaş uçağı üretimi projesini de hayata geçirmek istediklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Paris ziyaretinin gölgesinde geçen ortak bakanlar kurulu buluşmasının ardından iki lider basın toplantısı düzenledi.“Savunma Avrupası” ve Avrupa savunma projelerinin ağırlıklı olarak ele alındığı toplantının ardından iki lider “Avrupa savunma politikası belirlemeye hazır olduklarını açıkladı.

Macron, bu yıl sonuna kadar AB ve Euro gurubunun daha büyük entegrasyonu için yol haritası belirleyeceklerini kaydetti. Merkel, bir AB finans bakanı belirlenmesi ve AB bütçesi hazırlanması konusunda Macron’un çizgisine yaklaşarak, bu konuyu tartışmaya karşı olmadığını dile getirdi.

İki ülke hassas bir konu olan Avrupa Birliği Euro Bölgesi bütçesi konusunda, Merkel, Macron’un ısrar ettiği projeye daha sıcak baktığını açıkladı. Merkel, görüşmenin ardından, “Bu projeye karşı değilim ve bir Avrupa Finans Bakanı konusunu da konuşmaya hazırım” dedi.

Almanya’da 24 Eylül’de yapılacak seçimlerde 4’üncü kez iktidara gelmeye hazırlanan Merkel, bu projelerin somutlaşması için seçim sonuçlarını beklemek gerektiğini de belirtti. Merkel, Euro bölgesi reformu için hızlı bir takvime olumlu baktığını ancak bu kadar köklü bir değişikliği ancak Almanya parlamentosuna danıştıktan sonra yapabileceklerini bildirdi.

Ortak savaş uçağı projesi

Almanya ve Fransa’nın AB kapsamında önemli yeni işbirliği içerisine gireceğini açıklayan Merkel ve Macron, iki ülkenin askeri işbirliği çerçevesinde Paris ve Berlin’in bir savaş uçağı üretimi üzerinde anlaştıklarını, bu savaş uçağının her iki ülke uçak filosunun yerini alacağını açıkladılar. Her iki lider, bu projenin 2018’e kadar yaşama geçirilmesi için yol haritası üzerinde anlaştıklarını da açıkladı.

Merkel,“Almanya-Fransa ortaklığına yeni bir soluk vermeye hazırız” diyerek, iki ülke olarak ortak askeri misyonları yerine getirmek için ortak mataeyal üretmeye hazır olduklarını” kaydetti.

Macron, bu adımı “Bizim isteğimiz yeni nesil bir savaş uçağı üretimini başarmak. Önce araştırma inceleme aşaması gerçekleşecek. Üretimin ardından ise iki ülke ordusu bu uçakları kullanacak. Bu gerçek bir devrim. Ama devrimler barışçıl olunca, zamana yayılınca ve iyi yapılandırılınca, biz devrimlerden korkmuyoruz” ifadelerini kullandı.

Merkel de, `Bu projeyi selamlıyorum. Ayrıca Almanya ve Fransa’nın, İtalya ve İspanya ile birlikte üzerinde çalıştığı Euro-drone projesi de önemli. Uydu teknolojisi, siber teknoloji işbirliği ve siber güvenlik konularında da ortak çalışma kararı aldık` diye konuştu.

İklim konusunda da ortak projeler üretme üzerinde anlaşan iki hükümetin bir sonraki ortak toplantısı Eylül ayında yapılacak.

Arzu Çakır-Voa