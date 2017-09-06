Fransa: Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerine devam etmesi imkansız Reviewed by Momizat on . Fransız hükümet sözcüsü Сhristophe Castaner, Türkiye'deki mevcut siyasi durumun, bu ülkenin AB'ye üyelik müzakerelerine devam etmesini daha imkansız hale getird Fransız hükümet sözcüsü Сhristophe Castaner, Türkiye'deki mevcut siyasi durumun, bu ülkenin AB'ye üyelik müzakerelerine devam etmesini daha imkansız hale getird Rating: 0
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Fransa: Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerine devam etmesi imkansız

Haber Tarihi:: 06 Eylül 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Fransız hükümet sözcüsü Сhristophe Castaner, Türkiye’deki mevcut siyasi durumun, bu ülkenin AB’ye üyelik müzakerelerine devam etmesini daha imkansız hale getirdiğini savundu.

France Inter radyosuna demeç veren Fransız hükümet sözcüsü Сhristophe Castaner, “Bir şeyi kesin olarak söyleyebilirim: Türkiye’deki siyasi durum, mevcut pozisyonlarımız göz önüne alındığında, üyelik müzakerelerine, görüş alışverişine, Türkiye’yle entegrasyonun güçlenmesini beklemeye devam etmenin imkansız olduğunu gösteriyor” dedi.

‘MÜZAKERELER DURDU ANCAK DİYALOG SÜRMELİ’

Türkiye’yle üyelik müzakerelerinin durdurulduğunun, bugün için bir gerçek olduğunu kaydeden Castaner, Avrupa ve Türkiye arasındaki diyaloğun ise sürmesi gerektiğinin altını çizdi.

Cumhuriyet

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