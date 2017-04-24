Fransa tarihinde bir ilk: Merkez sağ ve merkez solun adayları elendi (infografik)
Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda sandıklar kapandı
Televizyonların ilk projeksiyonlarına göre merkezdeki “En Marche” (Yürüyüş) hareketinin lideri Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Ulusal Cephe’nin lideri Marine Le Pen ikinci tura kaldı
Seçimlerin ikinci turu 7 Mayıs Pazar günü yapılacak
Kamuoyu araştırmaları, ikinci turda Marine Le Pen ile yarışması halinde Emmanuel Macron’un Fransa Cumhurbaşkanı olacağını gösteriyordu
39 yaşındaki Macron seçimleri kazanırsa Fransa tarihinin en genç cumhurbaşkanı olacak
http://www.bbc.com/turkce/live/haberler-dunya-39687574