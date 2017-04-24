Fransa tarihinde bir ilk: Merkez sağ ve merkez solun adayları elendi (infografik) Reviewed by Momizat on Nis 24 . Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda sandıklar kapandı Televizyonların ilk projeksiyonlarına göre merkezdeki "En Marche" (Yürüyüş) hareketinin li Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda sandıklar kapandı Televizyonların ilk projeksiyonlarına göre merkezdeki "En Marche" (Yürüyüş) hareketinin li Rating: 0