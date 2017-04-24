Fransa tarihinde bir ilk: Merkez sağ ve merkez solun adayları elendi (infografik) Reviewed by Momizat on . Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda sandıklar kapandı Televizyonların ilk projeksiyonlarına göre merkezdeki "En Marche" (Yürüyüş) hareketinin li Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda sandıklar kapandı Televizyonların ilk projeksiyonlarına göre merkezdeki "En Marche" (Yürüyüş) hareketinin li Rating: 0
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Fransa tarihinde bir ilk: Merkez sağ ve merkez solun adayları elendi (infografik)

Haber Tarihi:: 24 Nisan 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda sandıklar kapandı

Televizyonların ilk projeksiyonlarına göre merkezdeki “En Marche” (Yürüyüş) hareketinin lideri Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Ulusal Cephe’nin lideri Marine Le Pen ikinci tura kaldı

Seçimlerin ikinci turu 7 Mayıs Pazar günü yapılacak

Kamuoyu araştırmaları, ikinci turda Marine Le Pen ile yarışması halinde Emmanuel Macron’un Fransa Cumhurbaşkanı olacağını gösteriyordu

39 yaşındaki Macron seçimleri kazanırsa Fransa tarihinin en genç cumhurbaşkanı olacak

http://www.bbc.com/turkce/live/haberler-dunya-39687574

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