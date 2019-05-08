Fransa Dışişleri Bakanı Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını koşulsuz destekliyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ülkesinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemen haklarını koşulsuz desteklediğini vurguladı.

Fransa’ya bir günlük çalışma ziyaretinde bulunmakta olan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, salı günü bu ülkenin Dışişleri Bakanı ile görüştü. Le Drian, Kıbrıslı mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulunarak ülkesinin Kıbrıs’a koşulsuz desteğini ifade etti.

Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, iki bakan arasında yapılan görüşmede, enerji konuları ve Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki eylemlerine odaklanıldı.

Fransa Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin eylemlerini kınayarak ülkesinin Kıbrıs’ın egemenlik haklarına koşulsuz desteğini ifade etti ve Türkiye’nin eylemlerinin kabul edilmez olduğuna işaret etti.

Bakanı Christodoulides, Fransız meslektaşını Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgilendirdi ve Fransa’nın gösterdiği daimi destek için teşekkürlerini ifade etti.

Christodoulides ve le Drian, ayrıca, Lizbon Antlaşması hükümlerini dikkate alarak, Mart 2018’deki Avrupa Konseyi’nin Doğu Akdeniz’deki Türkiye’nin yasadışı eylemleri ve AB-Türkiye Ortaklık Konseyi çerçevesinde AB’nin Ortak Pozisyonu’nu da ele aldılar.

Görüşmede Kıbrıs ve Fransa arasındaki, hem Avrupa Birliği hem de Doğu Akdeniz ile Orta Doğu bölgelerinde var olan ikili mükemmel ilişkilerin, özellikle savunma ile güvenlik alanlarında, daha da güçlendirilmesiyle ilgili olanaklar da ele alındı.

Bakanlar, ayrıca, bölgesel ve uluslararası ortak konular üzerinde de görüş teatisinde bulundular.

Kıbrıslı Bakan, devamla Avrupa İşlerden Sorumlu Müsteşarı Bayan Amélie de Montchalin ile görüştü. Görüşme sırasında iki bakan Avrupa’nın geleceği, Brexit, çok yıllık bütçe çerçevesi ve Ortak Dış ve Güvenlik Politikası üzerinde görüş teatisinde bulundu.

Açıklamaya göre, Nikos Christodoulides daha sonra Savunma Bakanlığı Müsteşarı Bayan Geneviève Darrieussecq ile bir araya geldi.

Christodoulides- Darrieussecq görüşmesinde Kıbrıs ve Fransa arasında savunma ve askeri konulardaki işbirliğinin güçlendirilmesinin önemi işaret edildi. İki ülkenin savunma bakanlıkları arasındaki istişarelerin devam ettiği ve yakın gelecekte anlaşmalar imzalanmasının beklendiği kaydedildi.

Bakan, Fransa temasları çerçevesinde Senato Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı senatör Christian Cambon ile de görüştü. Görüşme sırasında Kıbrıs ve Fransa arasında parlamento düzeyindeki ilişkiler ele alındı.

Nikos Christodoulides, Fransa temaslarını tamamlamadan önce TOTAL şirketinin Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz Ofisi Müdür Yardımcısı Elias Kassis ile görüştü.

Görüşme sırasında TOTAL şirketinin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki sondaj çalışmaları ve Kıbrıs’ın MEB’indeki yeni parsellerle ilgili gelecek planlar ele alındı.