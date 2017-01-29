Fransa Cumhurbaşkanı’ndan Donald Trump’a popülizm eleştirisi…Hollande’dan Trump’a karşı birlik çağrısı

Akdeniz’e kıyısı bulunan Güney Avrupa ülkelerinin liderleri Portekiz’in başkenti Lizbon’da biraraya geldi.

Görüşmede Euro Bölgesi’ndeki artan borçlanma maliyetleri, düşük ekonomik büyüme, güvenlik, mülteci sorunu ve Avrupa’da yükselen popülizm gibi konular masaya yatırıldı.

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, isim vermeden Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni Başkanı Donald Trump’a sert sözlerle yüklendi:

Hollande, “Amerika Birleşik Devletleri’nden radikal popülizmin teşvik edildiği, hatta artık Avrupa fikrinin olmaması, bir daha biraraya gelinmemesi, mültecileri kabul etmememiz, iklimle ilgili anlaşmaları yeniden sorgulamamız ve korumacı olmamız yönünde açıklamalar duyuyoruz. Avrupa korumacı değil. Avrupa kapalı da değil. Avrupa, değerleri ve ilkeleri olmayan bir yer de değildir” ifadelerini kullandı.

Güney Avrupa Zirvesi

İlki 2016 yılında Yunanistan’da düzenlenen Güney Avrupa Zirvesi, Fransa, İtalya, Yunanistan, İspanya, Malta, Kıbrıs ve Portekiz liderlerini biraraya getiriyor.

Bu arada 7 ülkeden beşinde sol partiler iktidarda bulunuyor.

Öte yandan liderlerin aile fotoğrafı çektirmesi ile sona eren zirve, başta Almanya olmak üzere Birlik içerisindeki diğer kuzey ülkeleri tarafından yakından takip ediliyor.

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Fransa Cumhurbaşkanı Hollande’dan Trump’a karşı birlik çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Avrupa’nın, ABD Başkanı Donald Trump’a güçlü bir yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

Portekiz’in başkenti Lizbon’da Güney AB ülkeleri zirvesinden sonra konuşan Hollande, Avrupa’ya, “Trump’a karşı birlik” çağrısında bulundu.

Hollande, “Ona güçlü bir yanıt vermemiz lazım. Şu an uluslararası bir çekince mevcut. Avrupa, demokrasinin değerlerini garanti altına almak adına çok daha güçlü ve birlik içinde olmalı.” ifadelerini kullandı.

Trump’ın, İngiltere’nin Brexit kararından duyduğu memnuniyete değinen Hollande, ABD Başkanı’nın, başka Avrupa ülkeleri için de Brexit benzeri bir durumdan söz etmesi karşısında, Avrupa’nın güçlü bir yanıt vermesi gereğine inancını dile getirdi.

Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmesinde, 2 ülkenin yakın şekilde çalışacağının sinyalini vererek Brexit kararını “muhteşem bir şey” olarak nitelendirmişti.

Öte yandan Fransa’da nisan ve mayıs aylarında 2 turlu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken aşırı sağcı AB karşıtı lider Marine Le Pen güçlü adaylar arasında yer alıyor.

Hem Brexit kararından, hem de Trump’ın başkan seçilmesinden büyük memnuniyet duyan Le Pen, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ilk icraatının Fransa’nın AB’den ayrılmasına yönelik referandum düzenlemek olduğunu duyurmuştu.

Euronews-Ajanslar