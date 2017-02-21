Fransa cumhurbaşkanından AB karşıtı popülist hareketlerle mücadele çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve İspanya Başbakanı Mariano Rajoy İspanya’nın Malaga kentinde düzenlenen ikili zirvede buluştu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin masaya yatırıldığı zirvede Avrupa’da son dönemde yükselen aşırı sağ da gündeme geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, AB karşıtı popülist hareketlerle mücadele için Birlik bünyesinde reforma gidilmesini gerektiği görüşünde:

“Ülke yönetimini zayıflatan çözümleri reddetmeliyiz. Zira bu öneriler aynı zamanda temel hakları ve koruma mekanizmasını ihlal ederek, Fransa halkının işini ve ekonomik faaliyetlerini riske atıyor.”

Hollande ayrıca, Roma Anlaşması’nın 60. yıl dönümü öncesi Almanya, İtalya ve İspanya liderlerinin katılımıyla 6 Mart’ta Versaille’de bir zirve düzenlemeyi planladıklarını belirtti.

İspanya Başbakanı Rajoy ise Avrupa Birliği’nin mali konularda daha fazla işbirliğine ihtiyaç duyduğunu savundu:

“Sadece bugünün sorunlarına çözüm bulmakla kalmayıp, geleceğin sorunlarını da şimdiden düşünmeliyiz. Bence, Avrupa Ekonomik ve Para Birliği’nde bir adım daha atıp vergi birliğinden bahsetmenin tam zamanı.”

Fransa’da aşırı sağ Ulusal Cephe (FN) partisinin adayı Marine Le Pen’in cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalmasına kesin gözüyle bakılırken, Hollanda’da ırkçı Geert Wilders’in partisinin genel seçimlerden ilk sırada çıkması bekleniyor.

Euronews