Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Önlenemeyen Düşüşü

Savunma görevinin yansıra yurt içinde de terörle mücadele görevini üstlenen Fransız ordusunun bütçesinin kesilmesi üzerine Genelkurmay Başkanı’nın istifası, yoksullara ödenen konut yardımını ayda 5 Euro aşağı çeken yasa tasarısı, iktidar partisi En Marche Hareketi’nin (LREM) tecrübesiz ve genç milletvekillerinin Meclis’teki tartışmaları, Fransız halkının desteklediği “Siyasi Ahlak Yasası”nın parlamentodaki tartışmalarında bir türlü uzlaşma sağlanamaması hükümete ve Macron’a olan desteği geriletti.

Savunma görevinin yansıra yurt içinde de terörle mücadele görevini üstlenen Fransız ordusunun bütçesinin kesilmesi üzerine Genelkurmay Başkanı’nın istifası, yoksullara ödenen konut yardımını ayda 5 Euro aşağı çeken yasa tasarısı, iktidar partisi En Marche Hareketi’nin (LREM) tecrübesiz ve genç milletvekillerinin Meclis’teki tartışmaları, Fransız halkının desteklediği “Siyasi Ahlak Yasası”nın parlamentodaki tartışmalarında bir türlü uzlaşma sağlanamaması hükümete ve Macron’a olan desteği geriletti.

Fransa, son yılların en sıcak yazını yaşarken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, siyasette oldukça zorlu bir yaz döneminden geçiyor.

Bir yıl gibi kısa bir sürede gerçekleştirdiği dinamik seçim kampanyası ile Fransızlar’ın tüm geleneksel politikacıları ve siyasi partilerini minder dışına atarak Cumhurbaşkanı seçilen Macron, kamuoyu yoklamalarında bir süredir ciddi düşüş yaşıyor.

Haziran ayı sonunda, Ifop araştırma şirketinin Journal du Dimanche gazetesi için yaptığı ankette 10 puan düşüş gösterdiği belirlenen Macron, Temmuz ayında da düşüşünü sürdürdü.

YouGov barometre şirketinin Fransız haber kanalı CNews ve Huffington Post için yaptığı kamuoyu yoklaması, Macron’un bir önceki ay yapılan anketlerde ortaya çıkan ağır düşüşünün devam ettiğini gösterdi. YouGov, Macron’un yüzde 43 olan popülaritesinin Temmuz ayı sonunda 7 puan düşerek yüzde 36’ya gerilediğini gösterdi.

Savunma görevinin yansıra yurt içinde de terörle mücadele görevini üstlenen Fransız ordusunun bütçesinin kesilmesi üzerine Genelkurmay Başkanı’nın istifası, yoksullara ödenen konut yardımını ayda 5 Euro aşağı çeken yasa tasarısı, iktidar partisi En Marche Hareketi’nin (LREM) tecrübesiz ve genç milletvekillerinin Meclis’teki tartışmaları, Fransız halkının desteklediği “Siyasi Ahlak Yasası”nın parlamentodaki tartışmalarında bir türlü uzlaşma sağlanamaması hükümete ve Macron’a olan desteği geriletti.

Ankete katılanların yalnızca yüzde 6’sı Macron’a “tümüyle güvendiğini”, yüzde 26’sı ise “kısmen güvendiğini” söylerken, yüzde 31’i “kısmen güvenmediğini”, yüzde 29’u “hiç güvenmediğini”, yüzde 8’i ise “fikri olmadığını” dile getirdi.

Başbakan’a ve hükümete de güven azalıyor

Aynı ankette Başbakan Edouard Philippe’in de popülaritesinin gerilediği tespit edildi. Halk desteği yüzde 39 olan Başbakan Philippe de 2 puan gerileyerek yüzde 37’ye düştü.

Seçimlere tecrübeli Fransız politikacı François Bayrou’nun liderliğindeki MODEM ile birlikte giren Macron, milletvekilleri seçimlerinde parlamentoda salt çoğunluğu elde edince, MODEM’i gözden çıkardı. Anket, merkez sağ ve sağın Macron’a desteğini çekmeye başladığını da ortaya koydu.

Anketin cezalandırdığı bir başka kurum ise hükümet. Fransa’nın kadın-erkek eşitliğine dikkat edilerek kurulan ve “genç ve dinamik” iddiasıyla göreve başlayan hükümeti de ankete katılanlardan kötü not aldı. Hükümete güvenmeyenlerin oranı 5 puan artarak yüzde 67’ye çıktı.

Arzu Çakır-Voa