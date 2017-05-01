Fransa Cumhurbaşkanı adayı Macron: Avrupa Birliği reform yapmazsa ‘Frexit’ gelir

Fransa’da Pazar günü ikinci turu yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin favorisi Emmanuel Macron BBC’ye, Avrupa Birliği’nin kapsamlı reformlara gitmezse Fransa’nın ayrılması ihtimaliyle yüz yüze gelebileceğini söyledi.

Emmanuel Macron seçim kampanyasında daha önce bir kişinin Euro Bölgesi Maliye Bakanı olarak atanmasını önermişti

Fransa’da önümüzdeki Pazar günü ikinci ve nihai turu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin favorisi Emmanuel Macron AB’nin kendisini yenilemesi gerektiğini, aksi halde kısa sürede ‘Frexit’ ihtimaliyle yüz yüze gelebileceğini söyledi.

“Ben Avrupa yanlısıyım ve bu seçim kampanyasında Avrupa fikrini ve Avrupa politikalarını savundum çünkü bunun Fransız halkı ve ülkemizin küreselleşme içindeki yeri bakımından önemli olduğuna inanıyorum” diyen Macron buna karşılık halkın AB’nin içinde bulunduğu işlevsizlik durumuna öfkeli olduğunu ve sabrını yitirdiğini söyledi.

BBC’ye konuşan cumhurbaşkanı adayı Emmanuel Macron seçilmesi halinde AB’de kapsamlı bir reform için çaba sarfedeceğini belirtti, bu seçimlerin Fransa’nın birlikteki yerini güvence almak için “son fırsat” olduğunu kaydetti.

AB yanlısı merkez bir politikacı olan En Marche (Yürüyüş) hareketinin lideri Macron hafta sonunda cumhurbaşkanlığı seçiminde aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen ile yarışacak.

Marine Le Pen AB’ye tepki duyan kitleleri kazanmaya yönelik bir kampanya yürütüyor ve tıpkı Britanya gibi Fransa’nın da üyeliğinin referanduma sunulacağını vaadediyor.

Le Pen Fransa’nın sınırlarının kontrolünü AB’den geri alma ve ülkeye dışardan göçü azaltma vaadleriyle hem kırsal kesinden hem de işsizliğin yüksek olduğu eski sanayi bölgelerinden destek almayı başarmıştı.

Emmanuel Macron seçim kampanyasında daha önce AB’de bir kişinin Euro Bölgesi Maliye Bakanı olarak atanmasını, bölge ülkelerinin mali politikalarının tam bir uyum içinde olmasını ve bankacılık birliğinin sağlanmasını önermişti.

39 yaşındaki Emmanuel Macron, seçimi kazanırsa Fransa’nın tarihindeki en genç cumhurbaşkanı olacak.

Yapılan son kamuoyu araştırmaları Macron’u, Le Pen’in 19 puan önünde gösteriyor.

İki aday da bugün başkent Paris’te mitingler düzenleyecek.

İşçi sendikaları ise, 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle ülke çapında düzenleyecekleri yürüyüşler ve gösterilerde herkesi Le Pen karşısında Macron’a destek vermeye davet edecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda yüzde 19,6 oyla dördüncü sırada yer alan solcu “Boyun Eğmeyen Fransa” hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon dün seçmenlerine “Le Pen’e oy vermeme” çağrısı yapmıştı.

Birinci turdaki diğer adaylar François Fillon ve Benoit Hamon da daha önce destekçilerinden Macron’a destek istemişlerdi.

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Ya reform ya Frexit’

Fransa’da Pazar günü düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin favori ismi Emmanuel Macron, BBC’ye verdiği mülakatta Avrupa Birliği’nin (AB) reform edilmemesi durumunda Fransa’nın Birlik’ten çıkması ihtimaliyle yüzleşmek zorunda kalacağını söyledi.

Seçim anketlerine göre, ikinci turda açık ara ile Ulusal Cephe Partisi’nin adayı Marine Le Pen’in önünde bulunan Emmanuel Macron, Avrupa Birliği destekçisi olmasına rağmen Fransa’da Birlik’in artık çalışmadığını düşünmeyen ve öfkeli olan büyük bir kitle olduğunu söylerken, AB’nin reform edilme sürecine katılmasını kendisi için bir görev olarak gördüğünü söyledi.

Macron, AB’nin şu anki olduğu gibi işlemesine seyirci kalmayı bir ihanet gibi sayacağını belirtti, Le Pen’in iktidara gelmesi durumunda bunun çok kısa süre içinde bir ‘Frexit’e (Fransa’nın AB’den çıkma durumu) neden olacağını öne sürdü.

http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-39768600