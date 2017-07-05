Frans Timmermans Komisyon heyetini Crans-Montana müzakereleriyle ilgili olarak bilgilendiriyor: İlerleme var ama çalışma devam ediyor” Reviewed by Momizat on Tem 05 . Avrupa Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, bugün Komisyon heyetini "ilerleme var ama çalışmalar devam ediyor" diyerek, Crans-Montana müzakerel Avrupa Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, bugün Komisyon heyetini "ilerleme var ama çalışmalar devam ediyor" diyerek, Crans-Montana müzakerel Rating: 0