Frans Timmermans Komisyon heyetini Crans-Montana müzakereleriyle ilgili olarak bilgilendiriyor: İlerleme var ama çalışma devam ediyor” Reviewed by Momizat on . Avrupa Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, bugün Komisyon heyetini "ilerleme var ama çalışmalar devam ediyor" diyerek, Crans-Montana müzakerel Avrupa Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, bugün Komisyon heyetini "ilerleme var ama çalışmalar devam ediyor" diyerek, Crans-Montana müzakerel Rating: 0
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Frans Timmermans Komisyon heyetini Crans-Montana müzakereleriyle ilgili olarak bilgilendiriyor: İlerleme var ama çalışma devam ediyor”

Haber Tarihi:: 05 Temmuz 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Avrupa Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, bugün Komisyon heyetini “ilerleme var ama çalışmalar devam ediyor” diyerek, Crans-Montana müzakereleriyle ilgili olarak bilgilendirdi. Komisyon başkanı Sözcüsü Margaritis Schinas tarafından yapılan açıklamaya göre, Birinci Başkan Yardımcısı geçen hafta Kıbrısla ilgili Konferansta Jean-Claude Juncker’i temsil etmiş ve bugün de Komisyon heyetini kaydedilen “ilerlemeler ve devam eden çalışmalar” hakkında bilgilendirdi.

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