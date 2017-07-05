Frans Timmermans Komisyon heyetini Crans-Montana müzakereleriyle ilgili olarak bilgilendiriyor: İlerleme var ama çalışma devam ediyor”
Avrupa Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, bugün Komisyon heyetini “ilerleme var ama çalışmalar devam ediyor” diyerek, Crans-Montana müzakereleriyle ilgili olarak bilgilendirdi. Komisyon başkanı Sözcüsü Margaritis Schinas tarafından yapılan açıklamaya göre, Birinci Başkan Yardımcısı geçen hafta Kıbrısla ilgili Konferansta Jean-Claude Juncker’i temsil etmiş ve bugün de Komisyon heyetini kaydedilen “ilerlemeler ve devam eden çalışmalar” hakkında bilgilendirdi.