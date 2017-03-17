Frankfurt, bankalar için alternatif bir AB üssü

Frankfurt’ta düzenlenen bir konferansa katılan Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, Hollanda seçimlerini değerlendirdi: “Fransa’nın da seçimler sonunda doğru kararı vereceği konusunda iyimserim. Geçmişten bir şeyler öğrenmemiz gerekirse milliyetçilik asla doğru cevap olmamıştır.”

ALMANYA Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, Baden-Baden’deki G20 Maliye Bakanları toplantısı öncesinde, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen ‘Almanya Dönem Başkanlığında G20 Gündemi’ konulu konferansta konuştu.

Küreselleşmeyi şekillendirmenin aynı zamanda yoksullukla mücadele ve fırsatlar oluşturma anlamına geldiğini belirten Schaeuble, özellikle Afrika’da ortaklarıyla beraber özel yatırımı ve altyapı yatırımlarını teşvik etmek istediklerini söyledi.

Schaeuble, Avrupa’nın bazı problemler yaşamasına rağmen ‘değişim rüzgarı’ görüldüğünü savunarak, Hollanda’daki seçimlerin ardından Fransa’nın da seçimler sonunda doğru kararı vereceği konusunda iyimser olduğunu vurguladı. Schaeuble, “Geçmişten bir şeyler öğrenmemiz gerekirse milliyetçilik ve korumacılık asla doğru cevaplar olmamıştır” dedi.

TEK DEVLET ÇÖZEMEZ

Mülteci sorununa da değinen Schaeuble, “Göç meselesi bir üye devlet tarafından çözüme kavuşturulamaz. Beğenin ya da beğenmeyin ama bunun çözümü komşu bölgeyle ortaklık ve işbirliği gerektiriyor” dedi.

Küreselleşmenin önemine ve izolasyonun her zaman yanlış seçim olacağına dikkati çeken Schaeuble, “Küreselleşme ve dijitalleşme birbirimize daha bağlı olduğumuz anlamına gelir” diye konuştu.

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasının (Brexit) ardından uluslararası bankalar için alternatif bir AB üssü olarak Frankfurt’un güçlü şekilde reklamını yaptığını belirten Schaeuble, “Avrupa için bir bütün olarak ancak bunun Paris’te çok sevileceğinden emin değilim, Londra’da güçlü bir finans merkezi olması kendi çıkarımızdır” dedi.

Schaeuble, ayrıca güçlü uluslararası bankacılık düzenlemelerine de destek verdiğini dile getirdi.

Ajanslar-Hürriyet