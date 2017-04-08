Fox’un Sky’ı satın almasına AB onayı

AB, Amerikan medya devi 21st Century Fox’un, İngiliz yayın şirketi Sky’ın tamamını satın almak için verdiği 11,7 milyar sterlinlik teklifini onayladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Amerikan medya devi 21st Century Fox’un, İngiliz yayın şirketi Sky’ın tamamını 11,7 milyar sterline satın alma teklifine onay verdi.

AB Komisyonu, medya ve televizyon yayıncılığı alanında, Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch’ın sahip olduğu ABD merkezli 21st Century Fox’un, Sky yayın kuruluşunun tamamını satın alma teklifinin AB rekabet kurallarıyla uyumlu bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, AB Komisyonunun yaptığı incelemeye göre şirketlerin farklı faaliyet alanlarında yoğunlaştığına işaret edilerek, söz konusu satın almanın AB için rekabet kaygısına neden olmadığı kaydedildi.

Sky’ın yüzde 39’luk hissesine sahip olan Fox, geri kalan yüzde 61’lik hisseyi almak için geçen yıl aralık ayında 11,7 milyar sterlin teklif etmişti.

Şirketlerin satın alma anlaşmasının tamamlanabilmesi için İngiltere’de devam eden rekabet incelemesinin sonuçlanması gerekiyor.

AB’de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı durum olup olmadığını veya bir şirket birleşmesinin piyasalara etkilerinin ne olacağını denetleme yetkisi AB Komisyonu’nda bulunuyor. Komisyon, söz konusu incelemede rekabete aykırı durum tespit ederse buna yönelik tedbirler alabiliyor ve şirket birleşmelerini engelleyebiliyor.

Sabah-Ajanslar