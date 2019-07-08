Finlandiya’nın Kıbrıs Büyükelçisi Heino:Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleriyle ilgili AB Konseyi’nin aldığı kararlarının arkasındayız

Finlandiya’nın Kıbrıs Büyükelçisi Timo Heino, ülkesinin AB Başkanlığı’nın, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleriyle ilgili AB Konseyi’nin kararlarının arkasında olduğunu belirtti.

Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) açıklamalarda bulunan Büyükelçi Heino, “Şimdi top Avrupa Komisyonu ve AB Yüksek Temsilciliği ve bu kurumlar bu konuyu ileriye taşıyacaklardır” dedi.

“Görevimiz Başkanlık olarak bu süreci desteklemektir” şeklinde konuşan Heino, Türkiye’nin AB süreciyle ilgili bir soruya yanıtında, AB üyeliği için müzakereler çerçevesinde yeni fasıllar açılması planları olmadığını, konuyu çok iyi bildiklerini, bu konuda başkanlıkları süresince bir değişiklik olmayacağının altını çizdi.

Büyükelçi Heino şöyle devam etti:

“Avrupa Konseyi geçen ay ‘Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yasadışı sondaj faaliyetleriyle ilgili ciddi endişelerini ifade etmiş; Komisyon ve Avrupa Dış Faaliyet Dairesi’nden hedefli tedbirler dahil gecikmeden uygun tedbirler için görüşler sunulması için çağrıda bulunmuştur.”

“Konsey’e görüşler sunulur sunulmaz değerlendireceğiz.”

Avrupa Birliği’nin Kıbrıs sorununda olası bir çözümdeki rolünün ne olacağı sorusuna Finlandiya Büyükelçisi, Avrupa Birliği uzun zamandan beri iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon esasında bir çözüm bulunmasını desteklemekte olduğunu, bu politikanın devam ettiğini bildirdi.

“Tabii sorunun çözümü sürecinde ilerleme olmasını görmeyi çok istiyoruz” şeklinde konuşan Heino, Finlandiya Başkanlığı’nın öncelikleriyle ilgili olarak ‘Sürdürülebilir Avrupa-Sürdürülebilir Gelecek’in önde gelen öncelikleri olduğunu ve tabii ki bunun iklim değişikliğiyle de ilgisi bulunduğunu ifade etti.

İklim değişikliğinin yarattığı sıkıntıların tim AB politikalarının, ortak politikalarının ve ulusal politikaların ortak paydası olması gerektiğine işaret etti; ‘Aksi takdirde bununla mücadele edemeyiz” dedi.

Dört ana öncelikleri bulunduğunu anlatan Finlandiya Büyükelçisi, bunları

‘ortak değerler ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, AB’ni daha rekabet edebilir ve sosyal yönden kapsayıcı hale getirebilir hale getirilmesi, AB’ni iklim faaliyetinde küresel bir lider haline getirme görüşünün güçlendirilmesi ve vatandaşların güvenliğinin ayrıntılı biçimde korunması’ olarak sıraladı.

AB stratejik gündeminde son olarak benimsenen yeni sorunlar bulunduğunu, Finlandiya Başkanlığı’nın bunları stratejik gündeminde uygulayacak ilk başkanlık olacağına dikkat çeken Timo Heino, Çok Yıllı Mali Çerçeve, Brexit, göç, Ekonomik ve Para Birliği’nin de gündemlerinde olduğunu açıkladı.

Brexit’le ilgili bir soruyu yanıtlayan Büyükelçi, nasıl ilerleyeceğini görmek için şimdi yeni Birleşik Krallık Başbakanı’nı beklediklerini belirtti.

Timo Heino, Başkanlığın AB gündemine hakim olmasını umut ettiğini söyledi.

Finlandiya Büyükelçisi göç konusunda da, bu konunun Fin Başkanlık Programı’nda yer aldığını, kapsamlı bir göç yönetimine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

“İç ve dış yönleri de dikkate almamız gerekir. Ortak Avrupa Sığınma Sistemi’nin bir paket olarak en etkin tedbir olduğunu düşünüyoruz” diyen Heino, bir AB yeniden yerleşim sistemi kurmak ve oldukça fazla göçmen alan ülkelerle dayanışma göstermek gerektiğini, bununla birlikte mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

AB Ortak Dış ve Güvenlik Politikası’ndan da söz eden Finlandiya Büyükelçisi, AB Dış Faliyetini artırmayı düşündüklerini, böylelikle bunun AB’nin küresel bir aktör olmasını güçlendireceğini ifade etti.

Heino, gündemde Avruğa Güvenlik ve Savunma İşbirliği’nin güçlendirecek AB-NATO işbirliği, askeri hareketlilik, dijitalleşme ve suni aklın da bulunduğunu duyurdu.

Çin, ABD ve Hindistan’ın dijital devrimde hızla geliştiğini bildikleri ve başka seçenekleri olmadığını ifade eden Timo Heino,, bu alanlarda önde gelenlerden biri olmak istediklerini, bunun Avrupa işletmeleri, yatırımlar, yenilik ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için gerekli olduğunun altını çizdi.

AB genişlemesi konusunda da Büyükelçi, Batı Balkanların genişleme umutlarını canlı tutmanın önemli olduğunu vurgulayan Finlandiya Büyükelçisi, birçok AB ülkesinde geleneksel partilerin kan kaybettiklerini, Avrupa seçimlerinde siyasi parti sisteminin parçalanmasını gördüklerini, bunun AB içerisinde karar almayı daha da zorlaştırdığını, bunun yeni bir sorun olduğunu, bunun için AB’ni güçlendirmek, ortak değerler ve ilkelere geri dönmek ve onlara saygı göstermek gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs ve Finlandiya arasındaki ikili ilişkiler konusunda da Heino, ülkesinin ta 60’lardan, 1964’te BM Kıbrıs’ın ilk Özel Temsilcisi’nin Finlandiyalı Sakari Tuomioja olduğunu hatırlattı ve Kıbrıs sorununun çözülmesini çok istediğini söyledi.

Finlandiya Büyükelçisi şöyle devam etti:

“Olabildiğimizce destek olmaya çalışıyoruz. Burada binlerce Finlandiyalı barış gücü vardı. Şimdi yok Ama son beş yıldır Startups4 Peace dediğimiz özel bir program yürütüyoruz, iki toplumdan genç girişimcileri bir araya getiriyoruz.”

“Kendilerine seminerler veriyoruz. Atölye çalışmaları yaptırıyoruz ve Finlandiya’dan uzmanlar getirtip onlara yardımcı olmalarını ağlıyoruz. Bu yıl bizim sekiz ekibimiz vardı. Yıllar içerisinde 50’yi aşkın ekibimiz oldu.”

Bunların Güven Yaratıcı Tedbirler olduğunu ve Kıbrıs sorununun çözülmesi için Finlandiya’nın sivil topluma katkısı olduğunu belirten Timo Heino, Fin eğitim sistemine Kıbrıs’ta büyük ilgi olduğunu söyledi; “Deneyimlerimizi ve uygulamalarımızı paylaşmayı çok istiyoruz” şeklinde konuştu; Finlandiya Eğitim Bakanlığı’ndan bir uzmanın Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini hatırlattı.

Büyükelçi turizmle ilgili olarak da her yıl ülkesinden 30 bin turistin Kıbrıs’a geldiğine dikkati çekti; “Kıbrıs 60lı yıllardan beri Finlandiya için çok ünlü bir turizm ülkesidir. Birçok tur operatörü her yaz buraya turist getirmektedir” dedi.

İki ülke arasında ticaretin de mütevazı olduğunu, birkaç Fin şirketinin burada çalıştığını belirten Heino, ikili işbirliğini bu anlamda daha da derinleştirmeyi arzu ettiklerini sözlerine ekledi.

Kha