Finlandiya’da seçim: Aşırı sağcı parti ikinci, sosyal demokratlar 20 yıl sonra birinci

Finlandiya’da dün düzenlenen genel seçimde Sosyal Demokrat Parti (SDP) yüzde 17,7 oy alarak az farkla seçimi birinci sırada tamamladı.

İkinci sırada yüzde 17,5 oyla aşısı sağcı Gerçek Finler, üçüncü sırada ise yüzde 13,8 oyla Merkez Parti yer aldı.

SDP lideri Antti Rinne, 1999’dan beri ilk defa Finlandiya’nın en büyük partileri olduğunu vurguladı.

Seçimden önceki başbakan Juha Sipila’nın partisi Merkez Parti’nin oyları üçte bir azaldı.

Yeşiller ve Sol İttifak ise oy oranlarını artırdı.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-47931519