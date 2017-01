Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

Finlandiya Eğitim Sistemi ile Köy Enstitülerinin İnanılmaz Benzerliği Reviewed by Momizat on Oca 15 . Ceylan Adanalı İskandinav ülkelerinin eğitim sistemleri son yıllarda dünyanın en iyi eğitim sistemi olarak biliniyor. Şüphesiz ki özellikle Finlandiya. Her yıl Ceylan Adanalı İskandinav ülkelerinin eğitim sistemleri son yıllarda dünyanın en iyi eğitim sistemi olarak biliniyor. Şüphesiz ki özellikle Finlandiya. Her yıl Rating: 0