Financial Times’:Trump’ın AB Büyükelçisi adayının ‘yalanları’

Financial Times, ABD Başkanı Donald Trump’ın AB Büyükelçisi adayı Ted Malloch’un yeni çıkarttığı Davos, Aspen, Yale adlı otobiyografisinde bazı yalanlar olduğunu yazdı.

Malloch, kitabında çektiği bir belgeseli Emmy Ödülü’ne aday gösterildiğini söylüyor. Ancak gazetenin görüştüğü bir yetkili böyle bir kayda rastlamadığını ifade ediyor. Malloch kitabında eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher’ın bir konuşmasında kendisini “dahi” diye tanımladığını savunuyor. Ancak bahsettiği etkinliğin video kaydında Thatcher’ın böyle bir şey demediği söyleniyor.

Malloch’un ayrıca Kraliçe 2.Elizabeth tarafından şövalye ilan edildiğini söylediği, ancak Malloch’un 2005’te aldığı St. John nişanının şövalyelikten birkaç aşama daha aşağı bir unvan olduğu vurgulanıyor.

Bbc