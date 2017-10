Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

Financial Times: Türkiye’ye yardımdan 1 milyar Avro kesilecek Reviewed by Momizat on Eki 17 . Financial Times dergisi, AB'nin Almanya'nın çağrısı üzerine, Türkiye'ye mali yardımda 1 milyar Avro’yu aşkın bir kesintiye gidilebileceğini öne sürdü. Britanya’ Financial Times dergisi, AB'nin Almanya'nın çağrısı üzerine, Türkiye'ye mali yardımda 1 milyar Avro’yu aşkın bir kesintiye gidilebileceğini öne sürdü. Britanya’ Rating: 0