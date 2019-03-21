Financial Times: Türkiye hâlâ Batı ile ilişkilerini yoluna koyabilir

Financial Times gazetesi, 31 Mart’taki yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önünde seçimsiz geçecek dört yıl gibi bir süre olduğunu ve bu dönemin hem ekonomi hem de dış politikada ilişkileri yeniden yoluna koyma fırsatı sunduğunu yazdı.

Gazetenin bugünkü sayısında “Türkiye Batı ile ilişkilerini hala yeniden yoluna koyabilir” başlıklı bir başyazı yer aldı.

Yazıda, Erdoğan’ın 2003 yılında iktidara geldiği dönemde “istikrarlı bir sivil liderlik, Avrupa Birliği (AB) üyeliği için yeni bir girişim ve iş dünyası dostu bir yaklaşım” benimsediği ancak son yollarda otoriterleşmeye doğru evrildiği belirtildi.

Başyazıda, “Rusya’dan askeri ekipman almayı tercih etmesi kaygıları daha da artırdı. Yine de Erdoğan’ın gidişatı değiştirmek ve Türkiye için olduğu kadar Amerika ve Avrupa için de değerli olan ilişkileri yeniden düzene koymak için önünde gerçek bir fırsat var” denildi ve şu ifadelere yer verildi:

“Erdoğan’ın kuruntularına rağmen ekonomik toparlanma için hala en iyi fırsatı Batı sunuyor. Geçen yılki ekonomik kriz döneminde Türkiye, yardım için yüzünü Çin, Katar ve Rusya’ya döndü ancak kaydadeğer bir yanıt alamadı.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-47651320