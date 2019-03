Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

Financial Times: Türkiye hâlâ Batı ile ilişkilerini yoluna koyabilir Reviewed by Momizat on Mar 21 . Financial Times gazetesi, 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde seçimsiz geçecek dört yıl gibi bir süre olduğunu v Financial Times gazetesi, 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde seçimsiz geçecek dört yıl gibi bir süre olduğunu v Rating: 0