Fileleftheros:”İyi niyet misyonu raporunun gecikmesi tedirginliği artıyor.Kıbrıs Rum tarafı Guterres raporunun içeriğinden endişeli”

Fileleftheros gazetesi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in iyi niyet misyonu raporunu BM Güvenlik Konseyi’ne sunması geciktikçe, raporun içeriğine dair tedirginliği artırdığını kaydetti.

Haberi manşetten “Herkesi Prizde Tutuyor.. İyi Niyet Misyonu Raporunun Genel Sekreter Tarafından Sunulmaması Tedirginliği Artırıyor… Eide Daha Son Sözünü Söylemedi” başlığıyla veren gazete, raporda Kıbrıs müzakere süreci hakkında neler yazılacağının da, sorumluluk yüklenip yüklenmeyeceğinin de bilinmediğine dikkat çekti.

Raporun yazarı Genel Sekreter’in eski Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide olacağından, yazabileceklerinin ayrıca kaygı yarattığı savunulan haberde Guterres’in raporu Güvenlik Konseyi’ne gönderip göndermeyeceğinin net olmadığına dikkat çekildi.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak Guterres’in, Eide tarafından yazılacak raporu, inceleyip kendi mührünü vurmadan Güvenlik Konseyi’ne gönderme niyetinde olmadığını ve Güvenlik Konseyi’ne mi göndereceğine yoksa önünde mi tutacağına da karar vermediğini yazdı.

Habere göre Guterres’in, Crans Montana’da sunduğu çerçeveyi rapora ekleyip eklemeyeceği de merak konusu. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Genel Sekreter’in mektubuna bugüne dek cevap vermeme nedeni Guterres’in rapor konusunda ne yapacağını bilmemesidir.

Anastasaidis, gelişmelerle ilgili görüş ortaya koymak için -Güvenlik Konseyi’ne sunulması halinde- raporun içeriğini görmeyi bekliyor.

ANASTASİADİS GUTERRES ÇERÇEVESİNİN BENİMSENMESİNİ İSTİYOR, MUHALEFET İSTEMİYOR

Rum Yönetimi, Guterres Çerçevesi’nin akıbetinin ne olacağını, Crans Montana’da sunulduğu şekliyle gayrı resmî mi kalacağını yoksa raporun Güvenlik Konseyi’ne sunulması ve Konsey tarafından muhtemel benimsenmesiyle bir çeşit resmiyet mi kazanacağını da görmek istiyor.

Muhalefet kanadı ise Guterres Çerçevesi’nin perde gerisinde idame ettirilmesine sert tepki gösteriyor.

Anastasiadis, BM Genel Kurul çalışmalarına katılmak üzere 17 Eylül’de New York’ta olacak. Bu çerçevede Genel Sekreter’le de görüşecek.

Görüşmenin ana konusu Kıbrıs sorunu olacak. Anastasiadis bu görüşme sırasında, müzakere masasına dönmeye hazır olduğunu yineleyecek ancak aynı zamanda Türkiye’nin Guterres Çerçevesi’ni benimsemesini isteyecek.

“GÜVENLİK-GARANTİLER ARTIK KAPSAMLI ÇÖZÜMÜN MİHENK TAŞIDIR”

Rum Bakanlar Kurulu Sekreteri Theodoros Çiolas, dün düzenlenen bir anma töreninde, bunun işaretini verdi. Çiolas Türkiye’nin Genel Sekreter tarafından ortaya konulan parametreleri benimsemeye hazır olması şartıyla, Anastasiadis’in müzakerelere devam etmek için masaya dönmeye hazır olduğunu söyledi.

“Güvenlik ve Garantiler konuları ve bunlara, bu parametreler çerçevesinde yaklaşılması artık Kıbrıs sorununun kapsamlı çözüm bulunmasının mihenk taşıdır” diyen Çiolas, kapsamlı çözümden kast edileni ise şöyle izah etti: “Ana şartı ülkemizin, hiçbir şekilde Türkiye tarafından kontrol edilmeden gerçekten bağımsız ve egemen olması olacak bir uzlaşı çözümü.”

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