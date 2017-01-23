Fiancial Times:Yunanstan’daki kriz gittikçe büyüyor

Yunanistan’ın Avrupa Birliği ile 320 milyar euroluk borcunu yapılandırmak için anlaşma yapmasının üzerinden 1.5 yıldan fazla geçti. Bu süre içerisinde ülkede yoksulluk hızla tırmandı. Emekli maaşları yüzde 40 oranında kesildi. Vergiler artırıldı. Yunan devlet kurumları yok pahasına satıldı. Ülkedeki beş insandan biri temel gıda maddelerini bile bulamıyor. Yunanların bazıları umutlarını yitirmek üzere.

Financial Times’ın Orta Avrupa Muhabiri Henry Foy Yunanistan’ın kırsalı ve genelinde ekonomik krizden dolayı zorlaşan hayat koşullarını kaleme aldı.

İşte Financial Times’ta yer alan ‘Yunan trajedisi: Bir ulus daha ne kadarını kaldırabilir’ başlıklı haber:

Homerus Odysseus’un bir zamanlar ziyaret ettiği yerlerden biri olarak Efyra’yı anlatıyordu. Mitolojik kahramanların çıktığı köyün şu an böyle bir ünü yok. Kentte yaşayanların büyük bir kısmı artık geleceklerinin olmadığını düşünüyor.

Köyün fırıncısı Aggelos Petropulos, “Tehlike altındayız” diyor ve devam ediyor: Her şey kötüye gidiyor. Gelecek yıl daha kötü olacak. Yaşlı insanlar ölecek. Genç insanlar burada kalmayacaklar. Yardıma ihtiyacımız var.

Son 8 yılda Yunanistan ekonomisi 3’te 1 oranında daraldı. Ülkenin 320 milyar euro borcu bulunuyor. Ülkede işsizlik oranı yüzde 23. 15-24 yaş arası insanların yüzde 44’ü çalışmıyor. 5 Yunan’dan biri ısınma ve telefon gibi basit hizmetlere ulaşamıyor.

‘EKMEĞİ BEDAVA VERİYORUM’

Petropulos, “Ekmeği bedavaya veriyorum. Buradaki herkesi tanıyorum. Kimin daha çok ihtilacı olduğunu biliyorum” dedi. Yunanistan ekonomisi son iki çeyrektir büyüyor. Ülkenin 2016 yılında yüzde 2.7 büyümesi bekleniyor. IMF geçen Eylül ayında yayımladığı ilerleme raporunda “Şüphesiz Yunanistan şimdi olduğu yere gelmek için çok fedakarlıklar yaptı. Bütçe dengesindeki önemli gelişmeler cari açığı kapatmak ve istihdam koşulları toplumun sabrını test ediyor” ifadesini kullandı.

VERGİLER UÇTU

Geçen yıl emekli maaşları yüzde 40’a kadar kesintilere uğradı. Otomobillere konulan yeni vergilerden 1 milyar euro elde edildi. Telekom, televizyon , benzin, sigara, kahve ve biraya getirilen yeni vergilerle halktan 5.7 milyar euro daha toplandı. Köyden kente gelip iş arayan genç nüfus yüzünden son 8 yılda ülkenin kırsal nüfusu yüzde 2.5 azaldı.

OKUL KAPANDI ADLİYE TAŞINDI

Köyde manav işleten Litsa Andripolu köyde insan ilişkilerinin değiştiğini belirtiyor. Andripolu, “İnsanlar evlerine kapandılar. Paraları olmadığı için dışarı çıkmıyorlar” dedi. Efyra’da üç yıl önce bütçe kesintileri doğrultusunda bir ortaokul ve hastanedeki ameliyathane kapatıldı. Kentteki adliye de başka bir merkeze bağlandı. Andripolu müşterilerinin yüzde 20’sine veresiye mal verdiğini söylüyor. Manav sahibi, “Paraları olduğu zaman ödüyorlar. Olmadığında ödemiyorlar” diyor.

‘BESLENMEK BİR SORUN’

Yunanistan’da yaşlı nüfus önemli bir sorun. Emekliler ülke popülasyonunun yüzde 25’ini oluşturuyor. İnsan hakları konusunda çalışmalar yapan Desmos sivil toplum örgütünün Genel Müdürü Ekavi Valleras, “Durum kötüleşiyor. En çok ihtiyacını duyduğumuz şey gıda maddeleri. İnsanlar hayatlarının kalitelerini umursamıyorlar. Beslenmek de bir sorun oldu” diyor.

Eyfra yakınlarındaki Roviata kasabasının Belediye Başkanı Nikos Konstantopulos, “Dibe vurduk. Çalışmıyoruz. Paramız yok. Hayatımız yok. Herkes kasabayı terk etmenin hayalini kuruyor” cümlesiyle Yunanistan’daki durumu gözler önüne seriyor.

Kasabadaki okul kapandığından beri oğlunu 7 kilometre uzaktaki okula götürdüğünü belirten Konstantopulos, “Hükümet daha fazlasını yapmalı. Ama bir kriz var değil mi? Onların da yapabileceği bir şey yok” diyerek devleti suçlamadığını dile getirdi.

‘3-4 YAŞINDA ÇOCUKLAR FERRARİ ALDI’

Roviata sakinlerinden 58 yaşındaki emekli beden öğretmeni Yannis Retsis , “Ekonomimize olan şey bütün paramızı Ferrari almaya yatırmak gibi. Ferrarileri 3-4 yaşındaki çocuklara emanet ettik. Bu resmen suç. Devletin sözlerine güvenmiyorum” sözleriyle Konstantopulos’tan ayrılıyor.

25 yaşında Athina’yı terk ederek Roviata’ya taşınan Retsis, “Oğlum gece bir lokantada bulaşıkçı olarak çalışıyor. 9 saat çalışmaya günlüğü 20 euro para alıyor. O benim yaptığımın tersini yapıp Atina’ya gidecek” dedi.

Yunanistan’ın kırsal kesiminde durum böyleyken başkent Atina’da hiç güllük gülistanlık değil.

Atina’da belediye her gün yiyecek alacak parası olmayanlara çorba dağıtıyor. 665 bin kişinin yaşadığı kentte 9 bin kişi sokakta yaşıyor. (Nüfusun yüzde 1.3’ü) Uyuşturucu bağımlıları ve hayat kadınları kent sokaklarında sıkça görülüyor.

‘LÜKS DEVAM EDİYOR’

Akropolis’e bakan bir oda tutmak isteyen turistler ise geceliği 200 euroyu gözden çıkarmak durumunda. Retsis, “Yunanistan kendini suçlamalı. Bu borcu yapan insanlara biz oy verdik. Fakat bu durumdan çıkmayı denemeliyiz. Sadece oturup sizi öldürmelerini seyredemezsiniz” diyor.

Vatan