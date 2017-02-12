Ferdi Sabit Soyer:Rumların Enosis kararı gerici bir provokasyondur Reviewed by Momizat on . KKTC eski başbakanlarından Ferdi Sabit Soyer,Rum Temsilciler Meclisi’nin, Ocak 1950 Plesibiti’nin (Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı) tüm Rum okullarında kutlanması KKTC eski başbakanlarından Ferdi Sabit Soyer,Rum Temsilciler Meclisi’nin, Ocak 1950 Plesibiti’nin (Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı) tüm Rum okullarında kutlanması Rating: 0
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Ferdi Sabit Soyer:Rumların Enosis kararı gerici bir provokasyondur

Haber Tarihi:: 12 Şubat 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

KKTC eski başbakanlarından Ferdi Sabit Soyer,Rum Temsilciler Meclisi’nin, Ocak 1950 Plesibiti’nin (Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı) tüm Rum okullarında kutlanması yönünde aldığı kararı teki gösterdi.Soyer şunları kaydetti:

Güneyde ENOSİS Plasibitinin yıldönümü kutlanması kararı oy veren 5 statükocu partinin Kıbrıs Cumhuriyeti ve AB üyeliğini inkarı ve gerici provakasyondur.

Bu karara ret oyu veren AKEL açısından onurlu bir duruş çekimser oy veren DİSİ açısından provokasyona karşı cesaretsiz duruş anlamıdır

Bu karar ikinci Cenevre hazırlıklarını berhava etmek süreci germek içindir. bu oyuna gelmek bile bile provakasyondur tuzağına düşmektir.

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