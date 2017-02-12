Ferdi Sabit Soyer:Rumların Enosis kararı gerici bir provokasyondur Reviewed by Momizat on Şub 12 . KKTC eski başbakanlarından Ferdi Sabit Soyer,Rum Temsilciler Meclisi’nin, Ocak 1950 Plesibiti’nin (Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı) tüm Rum okullarında kutlanması KKTC eski başbakanlarından Ferdi Sabit Soyer,Rum Temsilciler Meclisi’nin, Ocak 1950 Plesibiti’nin (Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı) tüm Rum okullarında kutlanması Rating: 0