Ferdi Sabit Soyer’den, Nikolas Papadopulos’a:’Hadi gelsin iptal etsin de göreyim” Reviewed by Momizat on . “Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportumun süresi bittiği için gidip yenilemeyi düşünüyorum” diyen Ferdi Sabit Soyer, Papadopulos’a meydan okudu Güney Kıbrıs’taki DİKO Ba “Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportumun süresi bittiği için gidip yenilemeyi düşünüyorum” diyen Ferdi Sabit Soyer, Papadopulos’a meydan okudu Güney Kıbrıs’taki DİKO Ba Rating: 0
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Ferdi Sabit Soyer’den, Nikolas Papadopulos’a:’Hadi gelsin iptal etsin de göreyim”

Haber Tarihi:: 03 Ekim 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

“Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportumun süresi bittiği için gidip yenilemeyi düşünüyorum” diyen Ferdi Sabit Soyer, Papadopulos’a meydan okudu

Güney Kıbrıs’taki DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde KKTC’deki siyasilerin ve üst düzey görevlilerin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarını iptal edeceğine ilişkin sözlerine siyasi parti yetkililerinin yanı sıra eski Başbakanlardan CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer de sert tepki gösterdi.

Diyalog’a konuşan Soyer, “Papadopulos’un demecini okuduğum andan itibaren süresi geçen pasaportumu gidip yenilemeyi düşünüyorum. Hadi gelsin iptal etsin de göreyim” dedi.
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TKP Yeni Güçler Başkanı Mehmet Çakıcı ve DP Genel Sekreteri Afet Özcafer de Papadopulos’u “gerilim yaratmakla” suçladı.

Diyalog

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