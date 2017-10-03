Ferdi Sabit Soyer’den, Nikolas Papadopulos’a:’Hadi gelsin iptal etsin de göreyim” Reviewed by Momizat on Eki 03 . “Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportumun süresi bittiği için gidip yenilemeyi düşünüyorum” diyen Ferdi Sabit Soyer, Papadopulos’a meydan okudu Güney Kıbrıs’taki DİKO Ba “Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportumun süresi bittiği için gidip yenilemeyi düşünüyorum” diyen Ferdi Sabit Soyer, Papadopulos’a meydan okudu Güney Kıbrıs’taki DİKO Ba Rating: 0