Federica Mogherini:İran nükleer anlaşmaya uyuyor

AB dış siyaset yetkilisi Federica Mogherini Pazartesi günü bir defa daha İran ile gerçekleşen nükleer anlaşmaya uyulması gerektiğini vurguladı.

Mogherini Karengi enstitüsü nükleer siyaset oturumunda şöyle açıklamada bulundu: ‘’Sizin anlaşma konusundaki her hangi bir bakış açınız ve öte yandan bildiğimiz gibi Washington’da farklı bir perspektif söz konusu ancak inkar edilemez bazı gerçekler var.’’

AB dış siyaset yetkilisi açıklamasını şöyle sürdürdü: ‘’Şu ana kadar Beş defa uluslararası nükleer ajans İran’ın anlaşmaya uyduğunu onayladı ve gözlemler kesintisiz bir şekilde İran’ın nükleer programı üzerine devam etmektedir. Bercam komitesinin toplantıları devamlı bir şekilde düzenleniyor ve söz konusu toplantılarda Bercam’ın uygulama süreci tüm açılardan değerlendiriliyor’’

Federica Mogherini konuşmasının devamında bu şekilde söz aldı: ‘’Bildiğiniz gibi, BM de söz konusu anlaşmayı destekliyor ve anlaşmayı güvenlik şurasında onaylamıştır. Dolayısıyla her zamanki gibi açıkça bu anlaşmanın tüm uluslararası topluma ait olduğunu ve Avrupalıların anlaşmayı korumaya kararlı olduklarının altını çiziyorum. Zira anlaşmanın sonuna kadar dikkatli bir şekilde uygulanması bizim güvenliğimizin anahtarıdır’’

AB dış siyaset yetkilisi Federica Mogherini ‘’kaç taraflı diploması birlik yolundan başka hiç bir yöntem ile elde edilemeyecek olumlu bir sonuç elde etmiştir ve bunu elde etmenin başka hiç bir yolu yoktur’’ dedi.

Bu Avrupalı yetkili konuşmasını şöyle sürdürdü: ‘’Bu yol biz Avrupalıların devam etmek istediği yoldur. Dünya güçlerinin yine karşı karşıya gelmesi hiç kimsenin yararına değildir ve bir tek bizim güvenliğimizi azaltıp, bizi daha çok bu tehditlere maruz bırakacaktır.’’

Mogherini İran nükleer anlaşmasının bazı bölümleri hakkında yeniden müzakere edilmesi konusunda şöyle açıklamada bulundu: ‘’Ben tamamen Bercam’ın sonuna kadar tüm bölümleri ile uygulanmasına inanıyorum ve bu anlaşma, bir bölümünü yeniden müzakere edebileceğimiz bir anlaşma değildir. Bercam Yüz sayfayı aşkın bir anlaşmadır ve çok tekniktir. Bu anlaşmayı tamamlamak kaç yıl zaman aldı. Dediğim gibi bu anlaşma tüm uluslararası topluma aittir ve bir bölümünü değiştirebileceğimiz iki taraflı bir anlaşma değildir.’’

Bu Avrupalı yetkili nükleer anlaşma ile ilgili açıklamalarına bu şekilde devam etti: ‘’Bercam’ın yerine geçebilecek hiç bir şey yoktur. Şuana kadar nükleer anlaşmanın tüm tarafları anlaşmanın tüm bölümlere bağlı kalmıştır ve BM’nin de çabası söz konusu sürecin devam etmesini garanti etme yönündedir. İki yıl önce bir anlaşmanın elde edilebileceği konusunda karamsarlık vardı, ondan sonrasında ise herkes anlaşmanın uygulamaya geçmesi konusunda karamsar yaklaşıyordu, ancak bunu yaptık. Sonrasında ise anlaşmanın tamamen uygulanması ve devam etmesi konusunda karamsarlıklar vardı, ancak biz bunu da yaptık. Sanırım karamsarları defalarca hayal kırıklığına uğrattık.’’

Mogherini İran’ın nükleer anlaşmadan çıkma olasılığı konusunda bu şekilde düşüncelerini ifade etti: ‘’Bana göre, kimse İran’ı zora anlaşmadan çıkaramaz. Sanırım İran teknik ve siyasi kapasitesini, en yüksek düzeyde bu anlaşmaya varmak için yatırımda bulunmuş. Bu konu başta onlar olmak üzere hiç kimse için kolay bir iş değildi. Bence onlar tamamen anlaşmaya sadık kalacaklar. Dediğim gibi Avrupalılar anlaşmanın tamamen uygulanmasından devamlı şekilde emin olamaya çalışacaklar.’’

AB dış siyaset yetkilisi Federica Mogherini açıklamasını şöyle sonlandırdı: ‘’Avrupa İran ve 5+1 ülkeleri arasında yapıcı ve iyi niyetli ortamın devam etmesi yönünde çaba gösteriyor. Eminim İran ne anlaşmayı terk etmek zorunda kalacaktır ve ne de kendisi kenara çekilecektir.’’

Ajanslar-Tak