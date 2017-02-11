Federica Mogherini:’Biz ABD’ye karışmıyoruz, Trump da AB’nin iç işlerine karışmasın’ (görüntülü haber-english)

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD Başkanı Donald Trump’ın ve yeni yönetimin Avrupa Birliği’nin iç işlerine karışmaması gerektiğini söyledi.

Mogherini, Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Brexit’le ilgili açıklamalarını hatırlatarak, yeni ABD yönetimini Avrupa siyasetine müdahale etmemesi konusunda uyardı.

Mogherini, “Biz ABD siyasetine karışmıyoruz… Ve Avrupalılar Amerika’dan iç işlerine karışmamasını bekliyor” dedi. Mogherini Trump yönetiminden temsilcilerle ilk kez perşembe günü bir araya gelmişti.

Trump yönetiminin NATO’ya üye ülkelere eleştirel yaklaştığı ve İngiltere’nin AB’den ayrılma (Brexit) kararını övdüğü biliniyor.

Mogherini ayrıca, Avrupa Birliği’nin bütünlük içinde olduğunun bugün daha görünür olduğunu ileri sürdü.

‘EN AZ İKİ YIL DAHA AB ÜYESİ’

İngiltere’nin en az iki yıl daha Avrupa Birliği’ne üye bir ülke olarak kalacağını belirten Mogherini, bu süre içerisinde üçüncü bir ülkeyle ticaret anlaşması yapılmasının mümkün olmayacağını söyledi.

Mogherini, Avrupa Birliği’nin bir kurum olmadığını, 28 ülkenin birliği olduğunu ve uzunca bir süre daha böyle kalacağını ekledi. “Avrupalılar kendi çıkarlarının birlik yoluyla daha iyi korunduğunu hissediyor ve buna inanıyor” diyen Mogherini, “Avrupa Birliği hiçbir yere gitmedi” diye konuştu.