FAZ: NATO’nun havası günlük güneşlik değil

NATO’nun 70. Kuruluş yıl dönümünün de kutlandığı Londra’daki zirve Alman basınının öne çıkan gündem maddelerini oluşturuyor.

İngiltere’deki NATO

zirvesine katılan liderler, Kraliçe II. Elizabeth tarafından Buckingham

Sarayı’nda ağırlandı

İngiltere’deki NATO zirvesine katılan liderler, Kraliçe II.

Elizabeth tarafından Buckingham Sarayı’nda ağırlandı

Üye ülkeler arasında süren NATO’nun önemine dair

tartışmaları “üzücü ve anlamsız” olarak değerlendiren Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi

uluslararası askeri ittifakın önemine işaret ediyor:

“Hayır, 29 üyeli çemberin havası günlük güneşlik değil.

Ülkelerin risk analizleri ve çıkarları arasındaki farklar büyük. Bu öyle basit

bir şekilde uyum pozu verilerek geçiştirilebilecek bir durum değil. Oysa NATO

değerini ve önemini büyük ölçüde koruyor. Gerek Avrupalı, gerek ise Kuzey

Amerikalı, tüm üyelerinin güvenliğini güçlendiriyor. Ancak ne yazık ki, kime

daha fazla ve kime daha az yararlı olduğunu tartışmak gibi kötü bir alışkanlık

peydahlandı. Trump, her nedense Fransa’nın NATO’ya en fazla, ABD’nin de en az

ihtiyaç duyan ülke olduğunu savunuyor. Bu bakış açısı yanlış. Zira ittifakın,

üyeler arasındaki dayanışma ve ortak güvenlik algısına dayanan ruhunun

anlaşılmadığını gösteriyor. Ayrıca Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından

geçen 30 yıllık dönemden çıkarılacak dersleri de dikkate almıyor.”

NATO zirvesini yorumlayan bir başka gazete de Frankenpost.

Gazete, üye ülkelerin bir an önce aralarındaki tartışmaları aşıp, Çin gibi

büyüyen tehlikelere karşı tek vücut olmaları tavsiyesinde bulunuyor:

“İttifak 70 yaşında ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a

göre ‘beyin ölümü’ gerçekleşmiş durumda. Örgütün, kendini yönlendirecek berrak

bir zihinden mahrum olduğu açık. Düzenli olarak NATO’dan ayrılmaktan söz eden

ABD Başkanı Trump, iki yüzlülüğü ve huzursuzluğu ile anılıyor. Ancak NATO’yu

ayakta tutan, eskiden bu ittifakın sarsılmaz güvencesi olan ve bugün de hala

örgütün en büyük askeri gücünü teşkil eden Amerika Birleşik Devletleri’dir.

Beyin ölümü gerçekleşenlerin bir an önce yeniden hayata döndürülmeleri ve

mantık teneffüs etmeleri gerekiyor ki şunu idrak edebilsinler: Biz ancak bir

bütün halinde güçlüyüz ve bu dünyada Çin gibi yükselen süper güçlere karşı,

sadece tek vücut olursak hayatta kalabiliriz.”

Die Welt gazetesi de İngiltere’deki zirveyi değerlendirdiği

yorumunda Rusya tehlikesine dikkat çekiyor:

“Almanların yüzde 55’i, Avrupa’nın kendini gelecekte ABD’nin yardımı olmadan koruması gerektiği görüşünde. Aynı zamanda halkın çoğunluğu, Vladimir Putin’in Rusya’sı ile yeni bir yakınlaşma siyasetinden yana olduğunu ifade ediyor. Bu sonuçlara bakarak, güvenlik siyaseti ile ilgili cehalete mi daha çok şaşırmak gerek, yoksa Avrupalı bir komşuya karşı halihazırda savaşmaya devam eden otoriter bir rejime yakınlık hisseden Almanların tuhaf Rusya sevdasına mı, karar vermek zor. Doğu Avrupalılar, kendileri açısından bize göre çok daha fazla risk potansiyeli taşıyan Rusya’yı ürkütmek için, Almanların defetmek istediği Amerikan birliklerinin çok küçük bir bölümüne sahip olmaktan büyük mutluluk duyardı.”

Dw