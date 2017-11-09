Eylül ayında AB’de sanayi üretici fiyatları %0,6 arttı

Eurostat verilerine göre, Ağustos 2017’ye kıyasla Eylül 2017’de, sanayi üretimi fiyatları gerek Avro Bölgesi’nde gerekse AB28’lerde %0,6 artarken Kıbrıs’ta -%1,4 düşüş kaydedildi. Ağustos 2017, sanayi üretimi fiyatları Avro Bölgesi’nde %0,3, AB28’de %0,4 artış gösterirken Kıbrıs’ta istikrarlı (%0,0) kaldı. Eylül 2016’ya kıyasla Eylül 2017’de, sanayi üretim fiyatları Avro Bölgesi’nde %2,9, AB28’de %3,3 ve Kıbrıs’ta %1,2 artış gösterdi.

Ağustos 2017’ye kıyasla Eylül 2017’de toplam sanayi üretiminde görülen %0,6 artış, enerji alanında %1,5, ara ürünlerde %0,4 ve dayanıklı tüketim ürünlerinde %0,2 artıştan kaynaklandığı belirtilirken, yatırım malları ve dayanıksız tüketim mallarında fiyatlar sabit kaldı. Enerji dışında, toplam sanayi üretimi fiyatlarında %0,1 artış görüldü.

AB28’de, %0,6’lık artışın enerji alanında görülen %2,0, ara ürünlerde %0,4, dayanıklı tüketim ürünlerinde %0,2 ve dayanıksız tüketim ürünlerinde %0,1 artıştan kaynaklandığı kaydedildi. Buna karşılık, yatırım mallarının fiyatları ise istikrarlı seyretti. Enerji dışında toplam sanayi üretimi fiyatlarında %0,2 artış gözetlendi.

En yüksek üretim fiyatları: Hollanda (+%2,9), Danimarka (+%1,4), Belçika (+% 1,3) ve Yunanistan’da (+% 1,2) kaydedildi.

Eylül 2016’ya kıyasla Eylül 2017’de Avro Bölgesi’nde kaydedilen %2,9’luk artışın enerji alanında kaydedilen %4,6, ara ürünlerde %3,3, dayanıklı tüketim ürünlerinde %2,3 ve yatırım mallarında %1,0 ve dayanıklı tüketim ürünlerinde %0,7 artıştan kaynaklandığı açıklandı. Enerji dışında toplam sanayi üretim fiyatlarında %2,2 artış açıklandı.

AB28’de, %3,3 artış, enerji alanında yaşanan %6,0, ara ürünlerde %3,5, dayanıksız tüketim ürünlerinde %2,7, yatırım mallarında %1,1 ve tüketim ürünlerinde %1,0 görülen artıştan kaynakladı. Enerji dışında toplam sanayi üretim fiyatları %2,5 arttı. Buna göre sanayi üretim fiyatları tüm üye ülkelerde artış yaşadı.

En büyük artışlar Belçika (+%7,0), Hollanda (+% 6,4), Bulgaristan (+%6,0), Estonya (+ %5,5) Britanya’da (+%5,4) kaydedildi.