ExxonMobil’in sondaj gemisi Kıbrıs’ta (infografik)

ABD’li ExxonMobil şirketinin sondaj gemisi, Kıbrıslı Rumlarla yapılan anlaşma kapsamındaki doğalgaz arama faaliyetleri için tartışmalı 10’uncu parsele vardı. Sondaj çalışmalarının 15 Kasım’da başlaması planlanıyor.

Kıbrıs açıklarındaki ilk doğalgaz rezervi keşfini ABD’li enerji şirketi Noble Energy 2011 yılında yapmıştı.

Kıbrıs açıklarındaki ilk doğalgaz rezervi keşfini ABD’li enerji şirketi Noble Energy 2011 yılında yapmıştı.

Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye’nin sert muhalefetine neden olan sondaj faaliyetleri konusunda yeni bir adım attı. ABD’li enerji şirketi ExxonMobil’in Kıbrıslı Rumlarla yaptığı anlaşma çerçevesinde hidrokarbon arama çalışmaları yapmak üzere gönderdiği “Stena IceMax” adlı sondaj gemisi, adanın güneyindeki sondaj bölgesine vardı.

Yunan Kathimerini gazetesi, Rum yönetiminin adanın güneyinde ilan ettiği 13 parselden 10’uncusuna ulaşan geminin 15 Kasım’dan itibaren sondaj çalışmalarına başlamasının beklendiği belirtildi. Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimi, 25 Şubat 2019’a kadar bölgede yapılacak çalışmalara ilişkin Navtex bildiriminde bulunarak diğer gemileri “Stena IceMax”e 500 metreden fazla yaklaşmamaları için uyarmıştı.

Rum bakandan açıklama

Rum gazetesi Cyprus Mail’in internet sitesindeki habere göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Bakanı Yorgos Lakkotiripis, sondaj çalışmalarına dair planlarının önceden tasarlandığı şekilde uygulandığını ve uygulanmaya devam edeceğini belirtti. Kıbrıslı Rum milletvekillerini bölgedeki sondaj faaliyetlerine dair bilgilendirdiği basına kapalı toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Lakkotiripis, iki kuyuda sondaj çalışmaları planlandığını ve çalışmalar neticesinde “mümkün olan en iyi sonucu” almayı ümit ettiklerini sözlerine ekledi.

Cyprus Mail’in haberine göre, 10’uncu parseldeki iki ayrı bölgede sondaj faaliyetleri yürütmesi planlanan “Stena IceMax” gemisinin, ilk etap çalışmalarının Aralık ortasında tamamlanması bekleniyor. Rum bakanın milletvekillerine, “aralarında 7’nci parselin de bulunduğu diğer sondaj planları ve 12’nci parseldeki gelişmelerle ilgili de bilgi verdiği” belirtiliyor.

Yerini kaybettirmeye mi çalıştı?

10’uncu parsele ulaştığı açıklanan “Stena Icemax”, internetteki gemi takip sitelerinde yapılan sorgulamalarda ise şu an İtalya açıklarında görünüyor. Cyprus Mail, bunun nedeninin, geminin otomatik tanıma sistemini kapatmış olması olabileceğini bildirdi. Gazete, bu bilginin doğrulanması durumunda “Stena Icemax”in Kıbrıs açıklarında faaliyet hâlindeyken bu sistemini kapatan ilk sondaj gemisi olacağını belirtti.

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