Ev fiyatları 2016’nın dördüncü çeyreğinde avro bölgesinde %4,1, AB28 %4,7 oldu

Ev Fiyatları Endeksi`ne ölçümlerinde, Kıbrıs`ta ev fiyatları 2016`nın dördüncü çeyreğinde %3,1 arttı. Bu oran bir önceki çeyrekte %3.1 ve önceki yılın aynı çeyreğinde %2i8 idi.

Avrupa Birliği İstatistik Dairesi Eurostat`a göre, bir önceki yılın aynı çeyreğiyle karşılaştırıldığında, 2016`nın dördüncü çeyreğinde ev fiyatları avro bölgesinde %4,1, Avrupa Birliği`nde %4,7 oldu. 2016`nın üçüncü çeyreğiyle karşılaştırıldığında ev fiyatları 2016`nın dördüncü çeyreğinde her iki bölgede de %0,8 yükseldi.

Verileri olan Üye Ülkeler arasında 2016`nın dördüncü çeyreğinde ev fiyatları yıllık esasta en yüksek artış %11,0 ile Çek Cumhuriyeti`nde, %9,7 ile Macaristan`da ve %9,5 ile Litvanya`da görüldü, İtalya`da %0,1`le aynı kaldı.

Bir önceki çeyrekle karşılaşıldığında en yüksek artış %6,0 ile Malta`da, %4,7 ile Çek Cumhuriyeti`nde, %3,2 ile Hollanda`da ve %3,1 ile Kıbrıs`ta; en fazla düşüş ise %-1,5 ile Danimarka, %-0,6 ile Hırvatistan`da ve %-0,4 ile Belçika`da kaydedildi.